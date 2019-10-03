Сергей Притула: Украинскому бойцу в "Военторгсервисе" продали российский кипятильник

Украинский телеведущий и актер Сергей Притула рассказал, что к нему обратился боец, который в магазине "Военторгсервис" приобрел российский кипятильник.
Об этом он написал в социальной сети Facebook.
"Продают ему российский кипятильник. В Кизляре сделан. У нас продан. На замечание, мол, в своем ли уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили, что "что нам поставляют, тем и торгуем"", – говорится в сообщении.
"Простите за зраду. Не мой стиль, но за ребят обидно", – резюмировал Притула.
РанееСергей Притула резко высказался насчет выступления ANNA MARIA на "Новой волне".
Также Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием его тещи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк