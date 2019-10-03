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Сергей Притула: Украинскому бойцу в "Военторгсервисе" продали российский кипятильник

3 октября, 21:15

В военном магазине отметили, что «что нам поставляют, тем и торгуем»

/ Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Украинский телеведущий и актер Сергей Притула рассказал, что к нему обратился боец, который в магазине "Военторгсервис" приобрел российский кипятильник.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

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"Продают ему российский кипятильник. В Кизляре сделан. У нас продан. На замечание, мол, в своем ли уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили, что "что нам поставляют, тем и торгуем"", – говорится в сообщении.

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"Простите за зраду. Не мой стиль, но за ребят обидно", – резюмировал Притула.

РанееСергей Притула резко высказался насчет выступления ANNA MARIA на "Новой волне".

Также Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием его тещи.

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Россия Украина Сергей Притула боец кипятильник

Источник: Сегодня

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