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Укргазбанк признали лучшим из устойчивого финансирования Новой Европы

Актуально
11 июля, 18:43

Государственный "Укргазбанк" стал первым украинским банком, получившим награду европейского финансового издания "Euromoney"

В частности, банк победил в авторитетном рейтинге "Award for excellence 2019" в номинации "Лучший банк по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе в 2019 году". Об этом говорится на сайте издания.

Церемония награждения состоялась 10 июля в Лондоне, где присутствовал председатель правления банка Кирилл Шевченко. Так, эксперты рейтинга отметили стратегическую ориентацию банка на "зеленое" финансирование и признали его лидером в поддержке экологически чистых проектов в Украине. Как известно, в 2018 году "Укргазбанк" успешно реализовал половину всех проектов по возобновляемой энергетике в Украине. Сейчас такие проекты в банковском портфеле составляют более 30% кредитов. Благодаря реализованным банком "зеленым" проектам удалось сократить 1,2 млн тонн выбросов парниковых газов в год, а это эквивалентно изъятию из украинских дорог более полумиллиона автомобилей.

"Euromoney" – это известное европейское финансовое издание. Только за последний год в нем были опубликованы интервью с почти сотней руководителей банков и министров финансов со всего мира. Поэтому награда "Euromoney" – авторитетная награда в банковской сфере, получить которую стремятся более полутора тысяч банков по всему миру.

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Тег рейтинг, Укргазбанк , награда

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