UKRSIBBANK организовал клиентам дни тенниса – Тennis Open Days

Клиенты банка могут отдохнуть и получить порцию бодрости, энергии и вдохновения в теннисной партии - и все это абсолютно бесплатно

UKRSIBBANK BNP Paribas Group организовал для своих клиентов приятный и одновременно полезный досуг – Тennis Open Days. Клиенты банка могут отдохнуть и получить порцию бодрости, энергии и вдохновения в теннисной партии – и все это абсолютно бесплатно.

"Теннис – это не просто зрелищный и очень элегантный вид спорта. Для многих из нас — это возможность получить позитивные эмоции. Мы дарим нашим клиентам возможность приятно и полезно провести время в компании семьи, детей, друзей или партнеров на лучших кортах Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. Каждое воскресенье в течение октября и ноября в этих городах вы сможете насладиться игрой в теннис с вашими партнерами по игре", – рассказала Янина Ольховская, начальник службы бренда и коммуникаций UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Почему теннис?

Уже более 45 лет главный акционер UKRSIBBANK – международная финансовая Группа BNP Paribas – является основным партнером всех важнейших теннисных соревнований, таких как Roland Garros, Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а также различных любительских турниров. Такая приверженность BNP Paribas теннису – одна из самых продолжительных в истории спорта.

Кроме того, BNP Paribas поддерживает разные любительские турниры, образовательные и социальные мероприятия, связанные с теннисом, тем самым сочетая страсть к игре с социальной ответственностью.

"Тennis Open Days – это хорошая возможность для наших клиентов активно провести досуг. Кроме того, по желанию, наши клиенты могут воспользоваться услугами профессионального тренера, который поможет улучшить им и технику, и навыки игры. Для наших клиентов все это: и корты, и услуги тренера – абсолютно бесплатно", – продолжила Янина Ольховская.

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Как попасть на корты?

Чтобы сыграть партию в теннис, нужно сделать несколько простых шагов. Необходимо предварительно зарегистрироваться на игру, позвонив по телефону 097 744 64 64 или отправив запрос по ссылке https://bnpp.lk/tennis-registration-ukrsibbank-2019, выбрать удобную дату и время, указав, нужен ли тренер, и главное – прийти на корты с партнерами по игре.

Корты будут в распоряжении клиентов банка каждое воскресенье по адресам:

Киев – "Международная теннисная академия", Воздухофлотский пр-т, 63

Одесса – ТК "Черноморец", ул. Вице-Адмирала Азарова, 1

Днепр – "Maximus Sport Club", пгт. Слобожанское, ул. Киевская, 27

Харьков – "Superior Golf Club", пр-т Академика Курчатова, 1-А

Львов – "Eurosport", ул. Петрушевича, 1

Основные правила участия в программе

Главное условие участия в программе UKRSIBBANK Тennis Open Days – быть клиентом UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Администратору корта нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность участника программы, а также его именную банковскую карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/promotional_pages/tennis_open_days.

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