Ульяна Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях
Исследований, которые подтвердили бы полезное действия коктейлей, нет
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли.
По ее словам, идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе, но исследований, какие подтвердили бы способность "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к старению, повреждению клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.
"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", – написала она.
Супрун привела в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мыши моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".
В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.
Также она добавила, что самый действенный кислородный коктейль – это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале.
И. о. министра здравоохранения утверждает, что слишком много кислорода человеку не идет на пользу, а наоборот – вредит.
"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне – это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул", – пишет Супрун.
Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, сколько кофе в день можно выпить без риска для здоровья.
Также Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя слепо доверять советам фитнес-блогеров. Исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией.
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