Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Ульяна Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях

25 мая, 13:52

Исследований, которые подтвердили бы полезное действия коктейлей, нет

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун. Фото: Facebook

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли.

По ее словам, идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе, но исследований, какие подтвердили бы способность "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к старению, повреждению клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", – написала она.

Супрун привела в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мыши моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".

В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Также она добавила, что самый действенный кислородный коктейль – это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале.

И. о. министра здравоохранения утверждает, что слишком много кислорода человеку не идет на пользу, а наоборот – вредит.

"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне – это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул", – пишет Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, сколько кофе в день можно выпить без риска для здоровья.

Также Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя слепо доверять советам фитнес-блогеров. Исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег коктейли, Супрун, кислород, миф

Вы сейчас просматриваете новость " Ульяна Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Facebook

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана

21 мая, 02:17

По словам чиновницы, "события сейчас будут развиваться как лавина"

У Зеленского дали понять, что не рассматривают Супрун на посту главы Минздрава

17 мая, 22:52

Стефанчук отметил, что уровень медицинского обеспечения в Украине – это не та реформа, которую ожидали

Супрун разрушила фейк о медицинских каталках

13 мая, 19:19

Главный разрушитель медицинских мифов в стране рассказала, был ли указ о запрете использовать каталки

Минздрав утвердил важное новшество по вакцинации

13 мая, 13:10

Супрун сообщила важную новость для желающих уберечь себя и детей от кори, паротита и краснухи

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Ученые подкорректировали нормы артериального давления

В Крыму недовольны оставленными на полуострове украинскими МиГ-29

Почему представители негроидной расы самые быстрые и выносливые

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Нелюбимые дочери: Позвольте себе гнев и скорбь

Заоблачные счета за газ: Рева пригрозил облгазам лишением лицензи

Польза и вред зеленого лука

"Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальником в купе

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

Вчера, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Украинская ответочка России
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь