Ульяна Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях

Исследований, которые подтвердили бы полезное действия коктейлей, нет

Ульяна Супрун. Фото: Facebook

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли.

По ее словам, идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе, но исследований, какие подтвердили бы способность "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к старению, повреждению клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", – написала она.

Супрун привела в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мыши моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".

В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Также она добавила, что самый действенный кислородный коктейль – это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале.

И. о. министра здравоохранения утверждает, что слишком много кислорода человеку не идет на пользу, а наоборот – вредит.

"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне – это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул", – пишет Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, сколько кофе в день можно выпить без риска для здоровья.

Также Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя слепо доверять советам фитнес-блогеров. Исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией.

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