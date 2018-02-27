Умер легендарный летчик-испытатель "Мрії" и "Руслана" Юрий Курлин

Сегодня, 22:52

Герой Советского Союза участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "Антоновых"

facebook.com/antonov.company
facebook.com/antonov.company

На 89-м году скончался летчик-испытатель Юрий Курлин. Он участвовал в создании и испытании известных самолетов семейства "Ан".

Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов" в Facebook.

"ГП "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года, на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин (17.09.1929 г.р.)" , – отмечают на предприятии.

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Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН" Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

Кроме того, летчик занимался преподавательской деятельностью, обучал молодых пилотов управлению самолетами. Экипаж под его командованием поднял в воздух крупнейший в мире турбовинтовой самолет – Ан-22 "Антей". Это произошло ровно 53 года назад.

Как сообщалось, 10 февраля умер директор Института философии Мирослав Попович. Профессор Попович умер на 88 году жизни.

Также 31 января на 68-м году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк.
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"Сегодня"

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