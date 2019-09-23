Уникальное производство препаратов из плазмы крови открылось в Белой Церкви

20 сентября на территории научно-производственного комплекса «Биофарма» введен в эксплуатацию уникальный завод-фракционатор. Его продукцией станут препараты из плазмы крови, в которых остро нуждается наше здравоохранение

Новое производство способно переработать до 1 млн л плазмы в год. Ввод в эксплуатацию завода-фракционатора означает, что наша страна вошла в клуб государств, обладающих технологиями промышленного производства препаратов из плазмы крови. Для Восточной Европы новое производство является вообще уникальным. Ничего подобного в соседних с Украиной государствах просто не существует. На мировом рынке аналогичную продукцию производят только в Австрии, ЮАР и Китае.

В торжественном открытии завода приняли участие министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, инвесторы, поддержавшие создание уникального предприятия. В обращении премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которое зачитала Зоряна Скалецкая, говорится: "Создание производства стало возможным благодаря инвестициям в размере более $70 млн, участию зарубежных инвесторов, исследователей, экспертов. "Биофарма" войдет в десятку мировых производителей препаратов из плазмы крови, а налоговые поступления в бюджет Белой Церкви вырастут вдвое. Это дополнительные 150 млн гривен на развитие города ежегодно". В обращении отмечается, что работа завода-фракционатора позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны в этом классе препаратов. Что станет важнейшим элементом национальной безопасности и системы здравоохранения.

Реклама

"Мы верили, что построим не просто завод, а олицетворение прогрессивной Украины. Страны, в которой способны выпускать продукцию международного уровня в сложной биотехнологической отрасли", – отметил в своем обращении к гостям президент группы компаний "Биофарма" Константин Ефименко. По его словам, 20 сентября стало новой страницей в научной и индустриальной истории страны. Оборудование для завода поставили мировые лидеры биотехнологической отрасли – компании Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline.

Продукцией завода станут фактор VIII – препарат, жизненно необходимый для больных гемофилией; альбумин для восстановления и поддержки кровообращения при травмах и хирургических операциях, иммуноглобулины – белки крови, широко использующиеся для усиления способности организма противостоять заболеваниям. Надежное и бесперебойное обеспечение этими препаратами является жизненно важным для людей с заболеваниями крови, травмированных или получивших ранения.

Основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund Василий Хмельницкий, являющийся одним из инвесторов завода, акцентировал внимание на экономическом эффекте от запуска производства. "Создан завод, который станет выпускать препараты менее дорогие, чем импортные аналоги. Что даст возможность спасать больше жизней. Кроме того, так мы создаем условия для того, чтобы молодежь не уезжала из страны на заработки за рубеж", - сказал Василий Хмельницький.

В последующие 5 лет за счет работы завода-фракционатора "Биофарма" сможет увеличить экспортный потенциал с $15 млн до $200 млн в год.

И самое главное – открытие нового производства решает еще одну важнейшую задачу. Теперь "Биофарма" способна перерабатывать дополнительные объемы плазмы крови, которые накапливались учреждениями службы крови, но не использовались и хранились в условиях глубокой заморозки. После окончания сроков хранения неиспользованная плазма отправлялась на специализированную утилизацию. Цифры впечатляют – ежегодно в стране утилизируется более 100 т плазмы, а бюджетам всех уровней это обходится в $5 млн. Теперь же эта плазма станет сырьем для производства препаратов, острая необходимость в которых существует как в Украине, так и во всем мире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама