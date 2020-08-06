Уникальные предложения для дистанционного образования ребенка и комфорта семьи представила школа "Оптима"

Обучение в первой лицензированной украинской дистанционной школе можно попробовать прямо сейчас

1 сентября уже совсем скоро, и сейчас качественное дистанционное образование детей актуально как никогда. О подготовке к учебному году, своих достижениях и исключительном для Украины опыте рассказали в первой лицензированной украинской дистанционной школе "Оптима".

Первый класс станет еще более увлекательным и интересным

Школа "Оптима" подготовила уникальный проект для будущих первоклашек – интерактивные уроки в форме мультипликации. Они побуждают ученика быть активным участником урока, заинтересовывают и концентрируют внимание на учебе. Важно, что по такой методике ребенок сможет учиться самостоятельно, почти без участия взрослого.

Для ребенка начальной школы важны игры и отдых. Но игры также могут быть полезными и образовательными. Именно поэтому "Оптима" подготовила для учеников начальной школы более 16 000 интерактивных заданий по проекту "Розумники", или "SmartKids". Они не только помогут увеличить интерес к изучению таких предметов, как математика и украинский язык, но и развивают логику, память, устойчивость и концентрацию внимания, воображение и креативное мышление.

Для родителей учеников начальной школы, у которых работа занимает много времени, "Оптима" разработала дополнительную услугу "Онлайн-класс". Формат предусматривает проведение занятий в группах до 4 детей по математике, письму, чтению и английскому языку. Во время такого онлайн-урока учитель объясняет новую тему, отвечает на вопросы учеников, одновременно отрабатываются навыки, полученные во время предыдущих занятий. Ребенок системно находится на связи и под опекой учителя.

Лучшие образовательные программы для учеников средней и старшей школы "Оптима"

Более 2500 новых мультимедийных материалов станут приятным сюрпризом для учеников 5-11 классов "Оптима". Это уроки с элементами анимации и 3D. Во время такого занятия, например, истории, ребенок сможет оказаться в средневековом замке, рассмотреть структуру вулкана на уроке географии или детально изучить анатомию акулы на биологии и др.

Уроки действительно интересные и эффективные для ребенка, благодаря им обучение потребует минимального вмешательства родителей и минимум времени, чтобы освоить необходимую программу.

Знание английского языка является сверхважной компетенцией. Именно поэтому ученики 5-11 классов дистанционной школы будут изучать английский на одной из лучших в мире онлайн-платформ для изучения языка Oxfordlearn.com от всемирно известного издательства Oxford University Press.

Уроки онлайн и тьюторинг

Сочетание онлайн-уроков и дистанционной образовательной платформы является образовательным ноу-хау. Методика позволяет индивидуально настроить обучение под каждого ребенка и взять лучшее от формата дистанционного образования и обучения онлайн. С сентября 2020 года "Оптима" запускает курс онлайн-уроков в таких форматах: изучение новых тем, консультации и уроки-конференции по английскому языку для общения, совершенствование слушания-понимания устной речи.

Еще одна новинка дистанционной школы – тьюторинг, или наставничество. Тьютор обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку, поможет ему стать более самостоятельным, определит образовательные потребности ребенка и эффективные методы обучения. Дети смогут заниматься с наставником как в группах, так и индивидуально, выбирать расписание занятий и их интенсивность.

В "Оптима" сообщили, что попробовать дистанционное обучение можно прямо сейчас, заказав бесплатный недельный демо-доступ.

Задать вопросы и получить дополнительную консультацию можно в контакт-центре по телефонам: +380 672607607, +380 503761228.

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