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Услышать голос мамы: двухлетний Родион с проблемами слуха получил помощь от Фонда Рината Ахметова

31 января, 16:23

Врачи Краматорска подарили малышу возможность полноценно слышать

Фото: fdu.org.ua
Услышать голос мамы: двухлетний Родион с проблемами слуха получил помощь от Фонда Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2be/d24/5c52bed24d79d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2be/d24/5c52bed24d79d.jpg Украина Врачи Краматорска подарили малышу возможность полноценно слышать

На днях в центре слуха Краматорска в Донецкой области произошло нерядовое событие. Еще один человек, родившийся с тяжелейшим нарушением слуха — хронической двусторонней нейросенсорной тугоухостью IV степени — получил возможность услышать мир и главное — свою маму. Этому человеку всего два года, его зовут Родион Котов и впереди у него — потрясающие возможности и новые открытия.

Диагноз

Семья Родиона до начала военных действий на Донбассе жила в Луганской области, а затем пополнила число внутренних переселенцев. Когда мальчику было пять месяцев, его мама обратила внимание на странную вещь — сын не реагировал на ее голос. В Луганске врачи проблем не обнаружили, страшный диагноз огласили уже столичные доктора.

"Сказали, что у Родиона большая потеря слуха на пороге глухоты. Как у любой матери при таких известиях у меня был настоящий шок. До того момента у меня и мысли не было, что у моего ребенка могут быть какие-то проблемы", — вспоминает мама мальчика Анна Чумакова.

Было понятно, что ребенок может остаться на всю жизнь не только глухим, но и немым — такие дети не могут начать говорить, ведь они не слышат голоса и речь других людей. Шанс на спасение мог бы предоставить высокочувствительный слуховой аппарат, однако его цена семье переселенцев была не по карману. На чудо не надеялись, а обратились за помощью к благотворителям.

Голос

Сразу же на просьбу Анны откликнулся Фонд Рината Ахметова, который помогает детям от 0 до 5 лет с нарушениями слуха в рамках проекта "Теперь я слышу". И вот недавно Родиону установили сверхмощные слуховые аппараты, которые подбирались индивидуально.

"Эти приборы защищены от влажности и пыли, а главное — в них есть специальная функция, позволяющая адаптировать ребенка к шумным местам, чтобы облегчить ему восприятие звуков и не дает большой нагрузки на головной мозг ребенка", — рассказал врач-аудиолог Ольга Орос.

В краматорском центре слуха маму Родиона заверили — мальчик научится разговаривать. Он уже слышит голос мамы и улыбается ей. Впереди еще много работы по развитию речи ребенка, но Анна готова, ведь у нее есть заветная мечта.

"Я очень надеюсь, что он мне скоро скажет: "Мама, я тебя люблю!" — улыбается Анна. — Хочется сказать большое спасибо Ринату Леонидовичу! До сих пор не верится, что у нас есть шанс на полноценное развитие ребенка, это большое счастье. Слава богу, что есть такие неравнодушные люди!".

Жизнь

Всего около 50 тысяч украинцев имеют нарушения слуха и речи. Многим можно помочь. Главное — успеть в детском возрасте установить качественные слуховые аппараты. Иначе ребенок так и не сможет научиться разговаривать, у него возникнут серьезные проблемы в обучении, развитии и адаптации в социуме.

Помощь детям — всегда в приоритете у Рината Ахметова, особенно если речь идет о спасении жизни ребенка. Поэтому в рамках программы Фонда "Адресная помощь" дети получают помощь на слухопротезирование. Всего же по этой программе помощь на лечение получили свыше 11 тысяч человек. Более 6 тысяч из них — дети. Помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковских областях и из социально незащищенных и малообеспеченных семей.

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Тег помощь, слух, фонд Рината Ахметова, тугоухость

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