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Услышать голос мамы: как помочь ребенку вернуть слух

18 октября, 10:59

Фонд Рината Ахметова помог установить детям 156 высокочувствительных слуховых аппаратов

/ Фото: fdu.org.ua

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Маленькая Вероника Короткова из Краматорска появилась на свет четыре года назад. Как вспоминает мама Наталья Анатольевна, дочка родилась в срок, но сами роды были крайне тяжелыми. В результате возникла гипоксия плода.

"До двух лет Вероника развивалась нормально. Но затем я заметила, что она никак не начнет говорит. Когда ей было 2,5 года, мы прошли обследование у лора, логопеда, невропатолога и педиатра. Все они уверяли, что ребенок развивается нормально. Но при этом выписали серьезные препараты, которые должны были усилить речь дочки. А спустя год медики установили окончательный диагноз – двусторонняя нейросенсорная глухота", – рассказала Наталья.

Этим летом родители Вероники смогли приобрести для ребенка слуховой аппарат. Но доходов семьи хватило лишь на один современный прибор. Чтобы малышка смогла полноценно развиваться, нужен был и второй. Приобрести его помог Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Благодаря этому проекту некоторые малыши впервые услышали голос мамы. На сегодняшний день Фонд помог установить 156 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта высокочувствительные слуховые аппараты могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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фонд Рината Ахметова теперь я слышу

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