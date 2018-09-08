Успеху дети не помеха: секреты и откровения супермам

С появлением детей многие активные женщины сталкиваются с дилеммой: стать "мобильным приложением" к ребенку и быту или зарабатывать, строить карьеру, реализуя свои способности. По этому поводу сломано немало копий, однако жизнь показывает: "Если в одном месте прибыло, в другом обязательно убудет". Поэтому главное для женщины — расставить приоритеты так, чтобы максимально минимизировать физические и моральные потери: как свои, так и детские. Наши героини рассказали "Сегодня", как сочетают работу и воспитание детей, идут ли на жертвы ради семьи и считают ли свою жизнь гармоничной. А психолог Ульяна Ходоровская советует, как выстроить свою жизнь так, чтобы остаться собой и быть хорошей мамой.

Двойняшки, детсад и ателье

На момент рождения двойняшек киевлянка Наталья Кабацкая работала и училась одновременно. Детей хотела всегда — и вуаля, сразу двое.

"Появление малышей неожиданно освободило много времени и как-то меня ускорило, — говорит героиня. — В материнстве главное — не потерять себя, не стать теткой в халате и бигудях. Тогда же поняла, что женщине комфортно заниматься делом, связанным с детьми и женскими интересами. Убеждена: от нереализованности мамы страдает вся семья".

Наташа успешно применяла различные методики для развития своих детей, полностью отдалась их воспитанию. В итоге — открыла частный детский сад. Детям на то время было по три года, а сама молодая мама снова... беременна! Однако сил и энтузиазма хватало на все:

"Я получила идеальную картину для любой мамы, которая хочет быть реализованной: интересное и любимое дело, плюс — мои дети всегда со мной!"

Наталья успевала все: подъем, завтрак для семьи, на работу в машине с детьми, бассейн, снова работа и решение вопросов.

"Мы оставались активными и после рождения третьего ребенка, — говорит героиня. — Я занималась и своим делом, и детьми, вела занятия в садике. Иногда меня страховала няня, но большую часть времени все трое были рядом со мной. И мне это нравилось! Благодаря работе я получала социальную активность, а если хотелось побыть одной — могла отъехать ненадолго. Когда занималась с тренером, младший ползал рядом. Иногда крутила его и отжималась с ним на спине: сынуле нравилось быть "тренажерчиком" (улыбается). Мы вместе ездим на отдых за границу, у всей семьи есть велосипеды. К счастью, мое окружение такое же — активные и гармоничные мамы, которые умеют держать баланс".

Вскоре Наташа занялась тем, что любила и умела с детства: шитьем.

"Моя мама была классной портнихой, и я всегда рукодельничала, — продолжает героиня. — Дети росли, хотелось шить для них красивую одежду из натуральных тканей. К выпускному в саду я придумала нам с дочкой одинаковые платья, а мальчикам — галстуки-бабочки из такой же ткани. Все ахнули! Вдохновение било ключом: я накупила тканей и начала шить знакомым и друзьям".

Подход к работе Наталья тоже откорректировала: творчество должно окупаться. Активно развивала свой бренд "Мама шьет" в интернете и соцсетях. Мастерскую сняла в соседнем доме — это позволило подстроить свой график под малышей. Когда подросшая дочка тоже захотела шить — приобщила ее к делу и придумала мастер-классы для мам и детей. Свою работу разбила по рубрикам-направлениям: ателье, мастер-классы и женский клуб.

"Совмещать роль мамы и работу сложно и легко одновременно, — признается героиня. — Главное — расставить приоритеты. Все мы часто "залипаем" в каком-то одном состоянии, из которого трудно выбраться. Важно поставить в жизни на первое место… себя! Если женщина постоянно не развивается, ей нечего будет дать близким. Нужно не геройствовать, а искать время для себя. Кстати, я сейчас еще и книги пишу. Это — моя новая история!"

Семья. Любимый муж, чудесные дети — Наталья счастлива! Фото: архив Н. Кабацкой

"Выходя на работу, оцените состояние своего ресурса и... месяц отдохните"

Ульяна Ходоровская, карьерный консультант:

— Молодой мамочке в первую очередь нужно честно спросить себя: зачем мне работа? И оценить состояние собственного ресурса. Современное общество довольно сильно давит на женщин с детьми. Сюда входит мнение подруг и родных, а также стереотип "ребенок пошел в садик — сразу выходи на работу". Важно осознать, чего ты хочешь: социальной реализации? вернуться в карьерный мир? удовлетворить амбиции? созидать радость?

Деньги — это важная, но не единственная и не основная причина выйти на работу. Поэтому важно понять, что вам нужно, кроме денег.

Материнство — это тоже работа. Два года в декрете женщина трудится круглосуточно, без выходных, выполняя функции мамы, хозяйки и жены. Два года она не высыпалась, занималась рутиной. И после этого, не восстановившись, — рвется в офис! Если женщина не понимает, что ей нужен отпуск — это чревато страхами, не пускающими на работу: синдром самозванца или неуверенность в себе.

Отдав ребенка в садик, подарите себе хотя бы месяц отдыха — выдохните, побудьте дома, найдите комфортный для себя способ релакса. Важно рассчитать свои силы: можно и нужно говорить работодателю, что иногда вам точно надо будет уйти раньше, прийти чуть позже, взять больничный. Многие боятся, что рынок сочтет их неконкурентоспособными — а зря! Материнство сильно "прокачивает" многозадачность, мотивацию, внимание к деталям, умение договариваться (два года вести переговоры с личным террористом, уговаривая его есть брокколи — не шутка!). Учитывая этот комплекс навыков, молодая мама может быть ЛУЧШИМ работником. Ее желание и мотивация — большая редкость на рынке труда.

Выбор работы — индивидуальный вопрос для женщины. Нужно подумать максимально трезво, с заботой о себе и ребенке: какими должны быть условия работы, чтобы мне было хорошо? Не нужно соглашаться на первое, что предложат.

Очень важно — успевать возобновлять ресурс. Остановиться хотя бы на полчаса, перестать заниматься делами. Спросить себя: как я себя чувствую? чего я хочу? И сделать это! Хорошо помогает телесный релакс, здоровый сон, еда, природа. А если нужно, то и визит к психотерапевту.

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Экстрим: байдарки, кони и креветка Костя

Иногда кажется, что она одновременно находится в пяти местах: рисует на стенах, путешествует по Италии, исследует подземный Киев — энергичностью Светланы Рудиковой можно только восхищаться. Даже не верится, что у нее трое детей!

"Я всегда была деятельной, — говорит героиня. — Нам с мужем было по 20: я работала и училась, обожала дружеские компании, и тут — ребенок… Да, желанный, но у меня все равно был шок, я рыдала. За стеной веселились соседи, а мне казалось, что все это для меня закончено навсегда! К счастью, мне очень помогали муж и мама, я восстановилась в институте и поняла, что можно жить дальше и с ребенком. С трех лет мы брали сына с собой в палатки, летом отдыхали на реках. А когда через семь лет родился второй ребенок — я уже не так паниковала, знала, что меня ждет. Волна шока уже была контролируема. Потом появился на свет и третий".

Рожая очередного ребенка, Светлана, по ее признанию, намного больше проявляла себя, чем до беременности. Даже в декрет со вторым сыном не уходила! И снова, после 10-летнего перерыва, начала рисовать:

"Поняла, что можно не выходить на работу, и что на детях свет клином не сходится. Пока ребенок спит, можно многое успеть. Я рисовала по ночам — иллюстрировала книги. Очень важно правильно организовать быт: благо сейчас есть и посудомоечные машины, и стиралки, и доставка еды на дом. Нет нужды упахиваться круглые сутки".

Светлана Рудикова: "Младшие дети практически родились в седле". Фото: архив С. Рудиковой

Два года назад на стенах Киева поселились забавные и трогательные звери с именами: слон Эдуард, креветка Константин. А в одной из детских больниц — яркие большие рыбки. Маленькие пациенты, дети с тяжелыми заболеваниями, родители и медперсонал с интересом наблюдали за работой Светланы — благотворительность дополнила круг ее интересов.

"Мне нравится рисовать на стенах, — улыбается героиня. — На лето мама забирает детей на дачу, и все свободное время я посвящаю творчеству. Рисую книжки, провожу встречи и мастер-классы. Началось это спонтанно: мы, несколько творческих подружек, как-то сели и решили друг друга обучать своим умениям. Все они — мамы, активные и энергичные. Я учила их рисовать, а с Юлей Дикой мы осваивали шерстяную акварель. Сейчас на моих мастер-классах собираются потрясающие люди. И это не просто заработок — я "прокачиваюсь" как художник, а многие девочки становятся близкими подругами".

Младшие дети Светы буквально родились в седле — их мама до самых родов ездила на лошади. Сейчас она увлекается байдарками и диггерством (исследование подземелий), а по городу передвигается на велосипеде.

"Я не осуждаю тех, кто делает карьеру или занимается бизнесом. Каждая женщина решает сама, что для нее важно, — считает Светлана. — Мне повезло, что имею возможность не ходить в офис и заниматься детьми. Считаю, что женщина не должна быть загнанной. А если она работает — руководство должно не ограничивать "мамочек", а выстраивать с ними понимающие отношения. Мы с мужем уделяем детям много внимания, но не тотально погружены в их жизнь: оба работаем и, бывает, они предоставлены сами себе. Поэтому растут очень самостоятельными. Один раз ураган снес все палатки нашей компании — мой тогда еще трехлетний сын выдержал это мужественно. Сейчас он живет отдельно и вполне справляется. Я не считаю себя абсолютно успешной мамой. Всякое бывало... Как-то уезжала на день на выставку в Донецк, а в дороге поезд сломался. Дома грудной ребенок... Ничего, покормили смесью один раз, не страшно".

Света Рудикова довольна развитием событий. И в профессии, и в хобби она всегда стремится к большему — научиться, посмотреть, съездить. А недавно осуществила еще одну мечту — познакомилась с кайтом (буксировочный воздушный змей).

"Счастлива, что мой круг общения — активные женщины с детьми, которые не запираются в четырех стенах, — говорит она. — Хотя бывают разные компании, наши дети дружат. Я не любитель адреналина в чистом виде. Но приключения, развивающие меня и детей, — разве это не прекрасно?!".

По байдаркам! Вместе с мамой сплавляются и двое детей. Фото: архив С. Рудиковой

Бизнес, книги и экзотика

После рождения ребенка киевлянка Юлия Дикая продолжила карьеру — занималась управлением персоналом в крупной корпорации. Но со временем накапливались раздражение и усталость, которые сказывались на семье. Первый тревожный звонок раздался, когда Юля… забыла ребенка в садике!

"Около 21:00 позвонила воспитательница — может, мол, заберете вашего мальчика? А я так заработалась, что просто забыла о нем! Потом был страх оставить сына на стоянке — настолько я была погружена в работу, — признается героиня. — Я поняла: если человек несчастен на работе, он будет "нести" это состояние домой. К тому же подает негативный пример своему ребенку. Было ясно, что нужно что-то менять: не бояться, идти на эксперименты и слушать себя".

Оставить работу было решением семейным. Юлин муж сказал:

"С этого момента ты будешь заниматься только тем, что любишь. Я знаю, что ты уже готова. Обеспечение семьи я могу взять на себя".

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Обычно она принимает решения мгновенно, поэтому все прошло безболезненно. Хотя, конечно, был страх, что не будет денег, к которым привыкла, и привычной занятости. Но в итоге все сложилось ровно так, как нужно.

"И если бы мне кто-то сказал семь лет назад, что я буду путешествовать, писать книги, изучать историю Возрождения, выучу итальянский — я бы просто рассмеялась! — говорит Юля. — А сейчас знаю точно: это мой путь. Я доверилась пространству, и оно все устроило".

Освободившаяся энергия дала толчок писательству и путешествиям.

"Когда я в Киеве, мы много времени проводим вместе. Уважаем личное пространство друг друга, — рассказывает героиня. — Если мы не можем поехать вместе с сыном — например, в какую-то экзотическую страну, — он воспринимает это адекватно и даже сам выбирает, в какой лагерь поедет. Мой ребенок меня вдохновляет, а некоторые истории его жизни я даже использую в своих книгах".

Юлия Дикая с сыном. Фото: архив Ю. Дикой

Мать Черчилля любила вечеринки, а Мишулина младенцем отдали в интернат

Уинстону Черчиллю, третьему сыну герцога Мальборо, очень не хватало родительской любви. Отец был занят карьерой. Мать, леди Рэндольф Черчилль, которую Уинстон обожал всю жизнь, предпочитала бдениям в детской светские вечеринки. Ребенка воспитывала няня, а уже в 8 лет Уинстона отдали в школу Сент-Джордж, далеко от родного дома.

Суровая дисциплина, телесные наказания, постоянная тоска по маме… Он стал выдающимся политиком не благодаря, а вопреки — чтобы доказать Ей, на что способен! В своих мемуарах Черчилль говорит о матери с неизменной любовью и придыханием. Но его письма к ней, опубликованные позже, раскрывают всю трагедию недолюбленного ребенка.

Своего отца актер Спартак Мишулин не знал. Мама, Анна Васильевна, была заместителем наркома промышленности. Ребенок не входил в ее планы, и двухмесячного Спартака она отдала в интернат. Мальчику очень не хватало материнской любви, он часто плакал. Позже Спартака забрал в свою семью дядя-профессор. Но душевная рана, нанесенная в детстве, отпечаталась на всей его жизни.