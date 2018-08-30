Успешные бизнесмены получили награды ко Дню Независимости

23 августа в Киеве состоялся Бизнес-фест для самых успешных бизнесменов Украины и Казахстана

Национальный бизнес-рейтинг ко Дню Независимости вручил награды предприятиям, достигшим финансового успеха. Награды "Лидер года", "Лидер отрасли", Import Export Award получили более 60 предприятий. Их достижения — это истории успеха, за которыми стоит энергия, труд, вера, терпение и оптимизм тысяч человек. Они достойны не только высоких наград, но и национального и международного признания.

На праздник съехались руководители и владельцы предприятий из Киевской, Львовской, Черкасской, Николаевской, Житомирской, Винницкой областей и других уголков страны. Это аграрии, строители, производители продуктов питания, представители медицинских и образовательных учреждений, торговых, страховых, финансовых, охранных, перерабатывающих компаний. Отличные финансовые показатели предприятий свидетельствуют о конкурентоспособности, соответствии современным требованиям рынка.

Среди награжденных — такие флагманы экономики, как отечественные производители лекарственных препаратов "Фармак", сладостей — Sergio, украинские представительства производителя бытовой техники Electrolux, производитель товаров для дома и средств по уходу за здоровьем Reckitt Benckiser, морское агентство "Марлоу Навигейшн Украина", судовое агентство "Старк Шиппинг" и многие другие успешные предприятия.



Также в церемонии награждения приняли участие лидеры экономики из Казахстана. Таким образом, более 150 бизнесменов смогли обменяться опытом с зарубежными коллегами, найти среди них потенциальных клиентов и партнеров. Участники и гости Бизнес-феста представили свои компании деловому сообществу, наладили деловые контакты и достойно отпраздновали свой триумф.



Поздравили предпринимателей с наградами президент Союза Национальных бизнес-рейтингов Валерий Гижицкий, председатель оргкомитета НБР в Казахстане Гульнара Хабибрахманова, председатель оргкомитета НБР в Украине Инна Литвинова и заместитель председателя Ирина Верещинская.

Феерический вечер лидерам экономики подарили украинские артисты: известная певица TAYANNA, вокалистка Маргарита Мелешко и заслуженный артист Украины Сергей Юрченко, ансамбли "Шпилясті кобзарі", "Джанкой бразерс".



Вели вечер Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов — самая харизматичная пара украинского медиапространства.



Приятные подарки участники получили от Союза НБР, наградных партнеров "Гарант и партнеры", "Колумб", спонсоров розыгрыша "Мадеса" (производитель сгущенного молока), Центрального конструкторского бюро "Плазма", "Эко ИР" (сбор безопасных отходов).

Награды НБР — это не только подтверждение высоких достижений, но и инвестиция в новые успехи тех компаний, чья деятельность является драйвером национальной экономики.



Следующая встреча бизнесменов под эгидой Союза НБР пройдет в Дубае в ноябре этого года и будет посвящена инвестициям.

Обладателями наград Национального бизнес-рейтинга стали:

Компания "Росток", ЧАО (Украина, г. Киев) — управление недвижимостью собственных площадей

Терновский хлебозавод, ООО (Украина, г. Николаев) — производство хлеба и хлебобулочных изделий

Гидроспецстрой № 5, ТОО (Казахстан, г. Шымкент) — водохозяйственное строительство и культурно-технические работы

Золотой Лев 777, ЧП (Украина, Тернопольская обл., г. Борщев) — ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения

Фермерское хозяйство "РОМ" (Украина, Черкасская обл., с. Большая Севастьяновка) — выращивание зерновых (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур

Украгротехнология, АПЧП (Украина, Кировоградская обл., с. Мироновка) — выращивание и хранение кукурузы

Мадеса, ЧП (Украина, Донецкая обл., г. Константиновка) — производство сгущенного молока

Эйс Групп, ООО (Украина, г. Днепр, г. Кривой Рог, г. Киев) — диагностика и лечение зрения у детей с рождения и взрослых; безоперационное лечение зрительных расстройств у детей

Омокс, ООО (Украина, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки) — строительство жилых и нежилых зданий, организация строительства

Фармак, ПАО (Украина) — фармацевтическое производство

Happiness Group (Хеппинесс Груп), ТОО (Казахстан, г. Алматы) — прочая розничная торговля не в магазинах

Полипласт, ОДО (Украина, г. Днепр) — оптовая торговля товарами хозяйственного назначения

Электролюкс ЛЛС, ДП (Украина, г. Киев) — оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, поставка продукции

Алькор-Д, ООО (Украина, г. Киев) — выращивание и поставка алмазов ювелирным, техническим и научным предприятиям

Винтел, ЧМП (Украина, г. Хмельницкий) — производство женской верхней одежды

Керапром, ЧАО (Украина, Донецкая обл., г. Константиновка) — добыча огнеупорной глины

Агробудмеханизация, ЧАО (Украина, Киевская обл., г. Борисполь) — строительство объектов жилищного, социально-культурного назначения и сооружений промышленного назначения

Назарет, ООО (Украина, г. Хмельницкий, г. Киев) — оценка имущества

Роздольное, СООО (Украина, Луганская обл., с. Курячевка) — выращивание зерновых, бобовых культур и семян масличных культур

СК "Мотор-Гарант", ОДО (Украина, г. Запорожье) — страхование

Эко ИР, ООО (Украина, Иршавский р-н) — сбор неопасных отходов

Смарт Финэксперт, ООО (Украина, г. Николаев) — финансовые услуги населению

Агентство безопасности, ООО (Украина, г. Мариуполь) — оказание комплексных услуг по безопасности

Украинская инжиниринговая группа, ООО (Украина, г. Киев) — монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Марлоу Навигейшн Украина, ООО (Украина, г. Одесса) — посредничество в трудоустройстве на работу за границей

Каштан-2000, ЧП (Украина, г. Киев, г. Харьков, г. Одесса, г. Днепр) — высокодоходное и безрисковое размещение средств, оперативное финансирование проектов

Еврострой Плюс, ООО (Украина, г. Павлоград) — комплексное предоставление услуг в области дорожного строительства

Центр оценки социальных и экологических рисков, ООО (Украина, г. Киев) — информационно-аналитическое сопровождение и управленческое консультирование

Яромир, ООО (Украина, г. Житомир) — аграрное и животноводческое производство

СК "Альянс современного строительства", ООО (Украина, г. Киев) — строительство, кровельные работы

Макстрой Плюс, ООО (Украина, Запорожская обл.) — строительство жилых и нежилых зданий, трубопроводов, сооружений электроснабжения и телекоммуникаций

Старк Шиппинг, ООО (Украина, г. Черноморск, г. Одесса, г. Южный, г. Николаев, г. Херсон, г. Рени, г. Мариуполь) — агентирование судов, морской фрахт, перевалка в портах

Укртехавиа, ООО (Украина, Днепропетровская обл., г. Павлоград) — металлообработка, изготовление авиационных комплектующих

Авантаж-комплект, ООО (Украина, г. Киев, г. Одесса, г. Львов, г. Житомир, г. Херсон) — оптовая торговля строительным оборудованием и машинами для добывающей промышленности и строительства

Строительная компания Иванов, ООО (Украина, г. Харьков) — промышленное строительство, изделия из нержавеющей стали

Ферум-Строй-Сервис, ООО (Украина, Луганская обл., г. Счастье) — изготовление роликов и роликоопор для конвейеров шахтного оборудования

Агрокомплекс "Зеленая долина", ООО (Украина, Винницкая обл., пгт Томашполь) — выращивание, переработка сахарной свеклы и производство сахара, растениеводство, животноводство

СБ "Титан", ЧП (Украина, г. Киев, Донецкая обл., г. Краматорск, г. Славянск) — деятельность частных охранных служб

Инжиниринг-Сервис, ООО (Украина, г. Днепр) — рекламные материалы, торговое оборудование

Продресурс и К, ООО (Украина, г. Киев) — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

ТД "Агротон", ООО (Украина, Днепропетровская обл., Юрьевский р-н, с. Бразолово) — оптовая торговля средствами защиты, стимуляторами роста растений, микроудобрениями, биопрепаратами, семенами

Синапс, ЧНПП (Украина, г. Киев) — строительство когенерационных газовых электростанций, утилизация альтернативных газов, внедрение инновационных и энергосберегающих проектов

Реккитт Бенкизер Украина, ООО (Украина, г. Киев) — оптовая торговля химическими

продуктами

Серджио, ООО (Украина, Киевская обл., г. Немешаево) — производство сладостей и фруктовых снеков

Украинская монтажная компания, ООО (Украина, г. Киев) — ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения

Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта, ЧАО (Украина) — перевозка грузов железнодорожным транспортом по всей территории Украины

Альтера Ацтека Миллинг Украина, ООО (Украина, г. Черкассы) — производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности

НМУ "Электроюгмонтаж", ООО (Украина, г. Харьков) — предоставление услуг по монтажу, сервисному обслуживанию, модернизации и реконструкции энергетического оборудования

Изоплюс Центральная Азия, ТОО (Казахстан, г. Караганда) — производство предварительно изолированных труб для нужд центрального теплоснабжения и промышленных предприятий разного вида

Рапид, МП (Украина, Черкасская обл., г. Ватутино) — строительство жилых и промышленных зданий

Агротек, ООО (Украина, г. Киев) — механическая обработка металлических изделий, подготовительные работы на строительной площадке

Азия Глобал Сервис, ТОО (Казахстан, г. Уральск, г. Алматы) — строительно-монтажные работы, оптово-розничная торговля

СК "Затишний будинок", ООО (Украина, г. Киев) — строительство энергосберегающих высокоэффективных каркасных домов

Крок-Укржелезстрой, ООО (Украина, Черниговская обл., Прилуцкий р-н, с. Белоречица, с. Мазки, пгт Малая Девица) — выращивание зерновых, разведение КРС и свиней

Кулан Жолдары, ТОО (Казахстан, Жамбыльская обл., Т. Рыскулова р-н, с. Кулан) — гражданское строительство

ЦКБ "Плазма", ООО (Украина, г. Киев) — технологические решения в сфере промышленности; газоснабжение; пропан-бутан, проектирование и монтаж; автоматизация

Фикус, ЧП (Украина, Херсонская и Николаевская обл.) — пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения



"Интернефть" ЛТД /Коммерческая компания/, ООО (Украина, г. Одесса) — сдача в аренду собственного недвижимого имущества

Збора-Интернационал, ООО (Украина, Ивано-Франковская обл., Калушский р-н, с. Збора) — производство строительных пиломатериалов и паллетной заготовки на поддоны

Тайлак KZ, ТОО (Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, аул Караоткел) — дошкольное образование

ДЭУ Оболонского района г. Киева, КП (Украина, г. Киев) — внешнее благоустройство; содержание и ремонт автомобильных дорог, подземных пешеходных переходов и других сооружений