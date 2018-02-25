Утечка медицинских мозгов: чиновники молчат о массовых увольнениях медиков

Вчера, 18:22

Количесвто медицинских работников, которые уезжают за границу исчисляется в тысячах, программа по улучшению кадровой ситуации в здравоохранении отсутствует

Фото:pixabay
Фото:pixabay

В Украине на сегодняшний день, по разным оценкам, не хватает более 42 тысяч врачей и 100 тысяч медицинских сестер, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно из-за отсутствия статистики и соответствующего анализа, сообщило "Зеркало недели".

Ежегодно из страны выезжает до 7 тысяч медицинских работников.

Министерство здравоохранения не ищет пути решения проблемы, поскольку оценивает кадровую ситуацию несколько иначе, утверждая, что в стране не наблюдается дефицит врачей, отмечено в сообщении.

В Минздраве утверждают, что медиков в стране достаточно для того, чтобы в рамках предложенной медицинской реформы, обеспечить конкуренцию между медработниками и предоставить пациенту возможность выбрать лучшего из лучших.

Напомним, медицинская реформа, которой вводится принцип "деньги идут за пациентом", предусматривает подписание пациентом декларации с семейным врачом о медицинском обслуживании.

Кроме того, один из законопроектов, направленных на реформирование системы здравоохранения в Украине, предусматривает ремонт сельских больниц, обеспечение их современным оборудованием, а также строительство дорог к ним.
кадры, врач, медицинская реформа

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Источник:

Зеркало недели

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