Уже в Украине: 3D-маммография на страже женского здоровья

Важно помнить, что на ранних стадиях выявления рак груди успешно лечится, и женщина может жить долгой и полноценной жизнью

Уже в Украине: 3D-маммография на страже женского здоровья https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f16/3b1/5c3f163b1ff53.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f16/3b1/5c3f163b1ff53.png 2019-01-16T13:05:00+02:00 Украина Важно помнить, что на ранних стадиях выявления рак груди успешно лечится, и женщина может жить долгой и полноценной жизнью

Каждая женщина боится услышать страшный диагноз – рак молочной железы. Это заболевание диагностируется чаще других онкологических патологий. Высокая смертность объясняется невниманием к собственному здоровью и "традицией" откладывать визит к врачу на потом. Важно помнить, что на ранних стадиях выявления рак груди успешно лечится, и женщина может жить долгой и полноценной жизнью. "Не тревожит – не означает, что отсутствует" – так можно сказать о ранних стадиях рака. К сожалению, увидеть явные признаки заболевания возможно лишь при запущенной форме злокачественной опухоли. Не всегда определить раковое образование можно визуальным путем. Только качественная диагностика позволит вовремя выявить и вылечить заболевания еще на ранних его стадиях.

УЗИ и маммография, которые в течение многих лет применялись для выявления патологий молочных желез, позволили во многих случаях своевременно поставить диагноз и успешно вылечить женщин с раком молочной железы.

И тем не менее, у каждого из этих методов есть ограничения. Например, не всегда удается обнаружить небольшие новообразования в тканях груди с плотной структурой, характерной для молодого возраста, при использовании традиционной маммографии. Таким пациенткам раньше могли дополнительно назначить УЗИ или МРТ. Но теперь появилась революционная технология, без сомнения, настоящий прорыв в науке – томосинтез. Это намного более эффективный метод диагностики рака молочной железы!

Новейший маммограф с томосинтезом Giotto Class в январе 2019 года установили в Больнице израильской онкологии LISOD, и эта модель еще не используется ни в одном лечебном учреждении Украины. Это уникальный аппарат экспертного уровня, произведенный в Италии в декабре 2018 года. Сегодня это самый современный маммограф, который дает возможность врачам успешно диагностировать заболевания груди, в том числе ранние стадии рака.

Чем отличается обследование? При обычной маммографии врачи получают двухмерные изображения груди, а новая технология проводит трехмерное сканирование. Во время томосинтеза рентгеновская трубка по дуге вращается вокруг молочной железы и делает серию снимков, которые затем обрабатываются компьютером и объединяются в видеопетлю. Таким образом врачи могут рассмотреть каждый миллиметр ткани груди на разных срезах и достоверно определить все патологические изменения.

Преимущества обследования на оборудовании Giotto Class:

обнаружение малейших новообразований в груди, которые могут быть не заметны на обычной маммографии или УЗИ;

точное определение расположения, размера и формы опухоли;

уменьшение количества дополнительных обследований для постановки правильного диагноза;

четкие посрезовые изображения желез;

специальные фильтры защищают пациентку от облучения, которое значительно меньше, чем у маммографов с томосинтезом от других брендов;

нет ограничений по размеру груди.

Томосинтез может обнаружить даже карциному in situ – то есть рак на 0 стадии, когда еще не начался инвазивный рост! Каждая женщина, которая заботится о своем здоровье, уже может пройти самое современное и информативное исследование молочной железы и убедиться, что ее жизни ничего не угрожает. Если же будет обнаружена опухоль, эффективное лечение позволит не только восстановить здоровье, но и сохранить красоту груди!

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