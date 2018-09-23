В 2019 году в Украине появится танк еще лучше "Булата" – генерал

Сегодня, 05:30

Пока в Украине в лидерах "Оплот" и "Булат", но их может подвинуть новая техника

Танк ВСУ. Фото: Facebook
Танк ВСУ. Фото: Facebook

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова разрабатывает танк, который будет превосходить по боевым возможностям знаменитый Т-64БВ "Булат", а появится он в следующем году. Об этом рассказал начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник, передает Минобороны.

По его словам, главная цель конструкторов – собрать достойный танк за как можно меньшие средства и непродолжительно время.

"Т-64БВ – наш основной танк, им обеспечено войска, танковые бригады. Я уже неоднократно отмечал, что бытовало мнение еще лет десять назад, что "Булат" – последняя модернизация, и все. Но, как показала практика применения этих машин, она имеет достаточно большой потенциал модернизации. Сегодня в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году мы будем иметь машину, которая по своим боевым свойствам будет превышать свойства танка "Булат" – и по защищенности, и по подвижности. Работы происходят комплексным методом – по подвижности, совершенствование моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации – изготовить за незначительные средства и короткое время надежный образец", – рассказал Мельник.

11_main_new.1513248133Т-64БМ "Булат". Фото: архив

Генерал отметил, что также происходят опытно-конструкторские разработки, касающиеся импортозамещения составляющих танка "Оплот".

Ранее экс-заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике, генерал-майор Юрий Толочный объяснял, почему новые танки ВСУ оказались непригодны на Донбассе. По его словам, один из лучших украинских танков Т-64БМ "Булат" оказался неэффективным для ВСУ в силу большого веса и слабого двигателя.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец называл главную проблему украинских танков. Он отметил, что украинские танкисты могут противостоять российским танкам, однако главной проблемой являются ночные противостояния из-за отсутствия тепловизорных систем.
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"Сегодня"

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