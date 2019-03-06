В 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники – Муженко

На сегодняшний день у Украины есть чем останавливать российские танки и самолеты, заверил генерал

Фото: AFP

В 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники – Муженко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb6/931/5c7fb69311965.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb6/931/5c7fb69311965.jpg 2019-03-06T14:00:00+02:00 Украина На сегодняшний день у Украины есть чем останавливать российские танки и самолеты, заверил генерал

В случае выполнения государственного оборонного заказа на 2019 год количество нового вооружения и военной техники в украинской армии увеличится вдвое. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", – сказал он.

По словам Муженко, планируется принять на вооружение в ВСУ комплексы противовоздушной обороны и модернизированные ракеты к ним, доукомплектовать отечественными противотанковыми комплексами пехоту, десантно-штурмовые войска, морпехов и доукомплектовать войска легкобронированной автомобильной техникой. Также дополнительно Воздушные силы оснастят средствами радиолокационной и радиотехнической разведки. Планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.

"Сегодня у нас есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты", – подчеркнул начальник Генштаба.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.

Смотрите видео, как за четыре года изменилась украинская армия.

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