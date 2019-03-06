В 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники – Муженко
На сегодняшний день у Украины есть чем останавливать российские танки и самолеты, заверил генерал
В случае выполнения государственного оборонного заказа на 2019 год количество нового вооружения и военной техники в украинской армии увеличится вдвое. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.
"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", – сказал он.
По словам Муженко, планируется принять на вооружение в ВСУ комплексы противовоздушной обороны и модернизированные ракеты к ним, доукомплектовать отечественными противотанковыми комплексами пехоту, десантно-штурмовые войска, морпехов и доукомплектовать войска легкобронированной автомобильной техникой. Также дополнительно Воздушные силы оснастят средствами радиолокационной и радиотехнической разведки. Планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.
"Сегодня у нас есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты", – подчеркнул начальник Генштаба.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.
Смотрите видео, как за четыре года изменилась украинская армия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники – Муженко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив
Украинская армия является форпостом безопасности евроатлантического пространства, заявил глава Генштаба ВСУ
В ВСУ проведут слаживание штабов всех уровней по модели НАТО
Муженко отметил, что в ВСУ удалось достичь значительных успехов в профподготовке на тактическом уровне