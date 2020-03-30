В "АТБ" — в маске: сеть вводит новые ограничения для безопасности покупателей

По распоряжению городских властей, в магазины «АТБ» будут впускать только покупателей в масках

Выполняя решения местных органов власти о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, компания "АТБ-Маркет" вводит в ряде городов и населенных пунктов Украины ограничения на посещение магазинов сети "АТБ" без средств индивидуальной защиты (защитных масок).

"Такое ограничение уже введено в следующих населенных пунктах: Киев, Гостомель, Житомир, Ватутино, Сумы, Тростянец, Путивль, Кролевец, Кременчуг, Миргород, Тернополь, Коломыя, Черновцы, Тлумач, Заболотов, Ивано-Франковск и др.", — сообщила компания в своем официальном пресс-релизе.

В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина корпорация "АТБ" призвала всех клиентов компании придерживаться рекомендаций Минздрава Украины и для посещения магазинов торговой сети "АТБ" иметь при себе средства индивидуальной защиты.

"Решения об ограничении посещения магазинов торговой сети "АТБ" без средств индивидуальной защиты в других городах и регионах будут приниматься компанией в случае опубликования соответствующих решений органов местного самоуправления или постановлений органов центральной власти", — уточнила компания.

Ранее, выполняя противоэпидемические решения местных властей, сеть "АТБ" сообщила о введениис 20 марта 2020 г. в нескольких городах и других населенных пунктах Украины ограничения количества покупателей, одновременно находящихся в торговом зале. Согласно им, в магазинах "АТБ" допускается одновременное пребывание в торговом зале не более 10–20 покупателей.

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