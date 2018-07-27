В августе в Украине заработает Морская администрация
Госорган будет заниматься морским и речным судоходством, а также связанными с этим вопросами
Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) начинает свою деятельность с 1 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе госоргана. Ранее запуск Морской администрации в этот срок анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Приоритетом деятельности Морской администрации является реализация государственной политики в таких сферах:
- морской и речной транспорт;
- торговое мореплавание;
- судоходство на внутренних водных путях;
- навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания;
- безопасность на морском и речном транспорте.
"Мы стремимся тесно сотрудничать с общественными организациями, со всеми, кому небезразлично формирование государственной политики в сферах морского и речного транспорта, становление и развитие Морской администрации, а также решение насущных вопросов", – отметили в Госслужбе морского и речного транспорта.
Напомним, Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (IМО), подтвердив свой статус морской державы, сообщил в июне Омелян.
Аудит IМО проходил в Украине 11-18 июня. Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной "как государством порта, государством флага и прибрежным государством" международных обязательств в сфере безопасности судоходства.
"Аудиторы IМО поздравили Украину с успешным прохождением аудита", – сообщили в Мининфраструктуры.
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