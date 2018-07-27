В августе в Украине заработает Морская администрация

Сегодня, 18:56

Госорган будет заниматься морским и речным судоходством, а также связанными с этим вопросами

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) начинает свою деятельность с 1 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе госоргана. Ранее запуск Морской администрации в этот срок анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Приоритетом деятельности Морской администрации является реализация государственной политики в таких сферах:

  • морской и речной транспорт;
  • торговое мореплавание;
  • судоходство на внутренних водных путях;
  • навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания;
  • безопасность на морском и речном транспорте.

"Мы стремимся тесно сотрудничать с общественными организациями, со всеми, кому небезразлично формирование государственной политики в сферах морского и речного транспорта, становление и развитие Морской администрации, а также решение насущных вопросов", – отметили в Госслужбе морского и речного транспорта.

Напомним, Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (IМО), подтвердив свой статус морской державы, сообщил в июне Омелян.

Аудит IМО проходил в Украине 11-18 июня. Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной "как государством порта, государством флага и прибрежным государством" международных обязательств в сфере безопасности судоходства.

"Аудиторы IМО поздравили Украину с успешным прохождением аудита", – сообщили в Мининфраструктуры.
администрация, судоходство, Омелян, госорганы, Морская администрация

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"Сегодня"

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