Впервые в истории: в Чернобыле появятся необычные экскурсии

В Чернобыле туристический бум / Фото: Pixabay

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Впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Виталий Петрук, который до недавнего времени возглавлял Госагентство по вопросам зоны отчуждения.

"Активно разрабатывается возможность катания туристов над зоной отчуждения на воздушных шарах. Есть несколько компаний, которые готовы предоставлять такую услугу, они сейчас изучают эту возможность", – сказал нам Петрук.

По его словам, такие прогулки безопаснее, нежели пешие.

"Хотя и пешие проходят по безопасным маршрутам", – уточнил Петрук.

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Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

Как мы выяснили, у самоселов свое мнение о воздушных экскурсиях.

"То, что они появятся – это хорошо. Для туристов будут создавать хорошие условия, а значит, что-то улучшится и для нас. Но есть один большой минус. В Чернобыле до сих пор нет аптеки, а ведь здесь остались жить такие как я, и нас достаточно много, сюда приезжают десятки тысяч туристов ежегодно. С появлением воздушных экскурсий их станет еще больше. А вдруг кто-то из них поранится или кому-то станет плохо? Негде купить даже самых простых лекарств – от ссадин, головной боли, от температуры, от простуды. Просим или требуем, не знаю даже как сказать, чтобы власти организовали в зоне отчуждения продажу лекарств", – рассказала нам одна из самоселок.

Напомним, по данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось число туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

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