В Днепре группа DCH Александра Ярославского готова инвестировать в ДМЗ и аэропорт

Встреча президента и владельца группы DCH Александра Ярославского с представителями прессы состоялась 19 июля в стенах Днепровского металлургического завода. В ходе неформальной беседы бизнесмен затронул несколько важных для города тем, среди которых строительство Днепропетровского аэропорта и перспективы работы ДМЗ. По словам Александра Ярославского, терминал аэропорта будет рассчитан на пассажиропоток в 3—4 млн человек. При этом бизнесмен подчеркивает, что государство должно профинансировать только строительство полосы, тогда как основной работой по терминалу будет заниматься группа DCH. "Сегодня" узнала, какие еще у Александра Ярославского бизнес-планы в отношении металлургической и воздушной частей Днепра.

Металлургия

"Первая эйфория с момента приобретения ДМЗ у нас уже прошла. На протяжении 14 лет здесь никто ничего не делал. Мы понимаем, что предприятие нам досталось в изношенном состоянии. На сегодня остановлена доменная печь №3, ведется ее капитальный ремонт – это порядка 300 млн грн. Конечно, мы предусматриваем и все экологические мероприятия. В следующем году планируем капитально отремонтировать и доменную печь №2 с аналогичными инвестициями", – рассказывает Александр Ярославский.

В то же время ведется реконструкция и на коксохимической площадке предприятия. Президент и владелец группы DCH подчеркивает, что на протяжении следующих трех лет, придерживаясь экологических стандартов очистки, на заводе будут реконструированы все коксохимические батареи. Инвестиции составят около $20 млн.

Глобальным проектом является строительство линии непрерывной разливки стали. Она включает в себя две установки "печь-ковш" и машину непрерывного литья заготовок. Кроме увеличения производственных показателей, проект позволит снизить экологическую нагрузку на регион. Стоимость – около $50 млн.

Напомним, Днепровский металлургический завод перешел во владение Александра Ярославского 6 марта. А уже с июля на заводе на 20% поднялась зарплата – сейчас работники предприятия получают в среднем около 14 000 грн.

"Наша задача – повысить эффективность производства. Улучшим качество и увеличим производство, тогда будет возможность еще поднять заработную плату", – подчеркивает глава DCH.

Терминал

Днепропетровский аэропорт Александр Ярославский планирует строить, применяя харьковский опыт, – к Евро-2012 группа DCH построила новый терминал за более чем $100 млн. И днем, и ночью работы по строительству вели 3000 человек.

"Когда после долгих лет разлуки я прилетел в Днепр, то ужаснулся – аэропорта нет. Мы начали диалог со всеми заинтересованными лицами. В процессе я переоформил аэропорт на себя. Я построю терминальный комплекс под пассажиропоток в 3—4 млн человек. А государство профинансирует строительство полосы. Кстати, стоимость полосы будет почти в два раза дешевле, чем в Харькове. Она стоила порядка $200 млн, а в Днепре составит $120 млн. Сейчас это – 3 млрд грн.", – отмечает Александр Ярославский.

"Группа DCH на терминал выделит около $60—70 млн. Ориентировочное время строительства – 2-3 года. Мы готовы приступить к работе в любой момент, очередь за государством", – подчеркнул бизнесмен.

Спорт

После того как Александр Ярославский в 2012 году продал ФК "Металлист", президентом которого он был с 2005 года, бизнесмен переключился на харьковский регбийный клуб "Олимп".

"Спорт мы не забросили. Когда у нас отобрали футбол, мы тут же переключились на регби. 14-кратные чемпионы. Как заняли чемпионские позиции, так и не отдаем их. 80% "Олимпа" составляют национальную сборную Украины. Они играют с поляками и венграми – выигрывают. Конечно, у Франции и Англии выиграть будет сложно, но все же", – отмечает президент DCH.

Сравнивая регби и украинский футбол, в комментарии "Сегодня" владелец "Олимпа" подчеркнул, что в спорте в первую очередь важны достижения. "И регби, и футболу нужен результат. Если он есть, можно о чем-то говорить, если его нет, сами понимаете. В большем выигрыше сейчас то, чем я занимаюсь (смеется. – Авт.)", – подвел итог Александр Ярославский.

Максим Журавель