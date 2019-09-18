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В Генштабе рассказали, сколько женщин служат в Вооруженных силах

18 сентября, 16:57

Треть женщин в рядах ВСУ имеют статус участников боевых действий

В рядах Вооруженных сил Украины несут службу 27 тысяч женщин, рассказали в Генеральном штабе.

Треть женщин-военнослужащих имеют статус участника боевых действий за участие в Антитеррористической операции или Операции объединенных сил на Востоке Украины. Шесть девушек погибли на Донбассе.

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А вот среди старших офицеров в украинской армии женщин – немногим менее тысячи. Кроме того, в Генштабе уверяют, что количество женщин в армейских рядах растет ежегодно.

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Напомним, ранее украинская военная Виктория Руденко с передовой на Донбассе показывала фото мощного удара ВСУ на Донбассе. По ее словам, украинские военные накрыли плотным огнем скопление вражеской техники.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") показал фото уничтоженных на Донбассе кандидата в депутаты и военного РФ. Оказалось, что одним из убитых был лидер молдавской партии.

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Источник: Сегодня

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