В Харькове открылся офис Фонда Аденауэра

Появление представительства этой организации в Харькове уже назвали историческим моментом для всей страны

Сегодня всемирно известный Фонд Конрада Аденауэра открыл в Харькове свой офис – это уже второе представительство в Украине. Киевский офис работает с 1994 года и успел успешно реализовать более 500 проектов.

Торжества проходили в присутствии главы Фонда, президента Бундестага 2005-2017 годов Норберта Ламерта и председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной. Появление нового офиса партнеры назвали особым историческим моментом для всей страны.

Напомним, Фонд Аденауэра – это всемирная платформа по поддержке демократий в развивающихся странах. Организация существует с 1955 года и представлена в восьмидесяти странах мира. Фонд финансирует политические, социальные исследования и поддерживает одаренную молодежь. Сегодня 28 студентов получили стипендию в 1000 евро.

"Фонд Конрада Аденауэра работает в Киеве более 20 лет. Открытие уже второго офиса в Украине свидетельствует о том, что мы уделяем очень большое внимание вашей стране и вашему региону", – сказал глава фонда Норберт Ламерт.

В свою очередь Юлия Светличная отметила, что с Фондом Аденауэра местная власть работает уже год, но только сегодня открывают первое региональное представительство в Украине, а именно в Харькове.

"Благодарны руководству и представительству этого Фонда, потому что он выбрал именно Харьков. Расцениваем это как факт доверия, дружелюбия, ну и, конечно, дальнейшего сотрудничества. Поэтому будем расширять международные возможности для того, чтобы достигать еще большего результата", – сказала она.

Напомним, еще в далеко 2007 году директор представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге говорил, что не видит путей в ЕС для Украины. Причиной этого он назвал то, что украинские политики только декларируют, а не осуществляют конкретные шаги, необходимые для приближения украинского законодательства к нормам и стандартам ЕС.