В Хмельницкой области девушку поймали на торговле наркотиками и сутенёрстве

Сегодня, 04:36

19-летней "бандерше" грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

Следственный отдел Новоушицкого отдела Дунаевецкого отдела полиции ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области завершил досудебное расследование по факту сбыта наркотических средств, а также занятия сутенерством, в том числе с использованием несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 20 сентября после получения 1100 гривен за "секс-услуги" от несовершеннолетней девочки и продажи каннабиса 19-летнюю девушку-сводницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас молодой женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

8 ноября обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении лицом уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 3 ст.303 (сутенерство или вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины направлен для рассмотрения в суд. За такое преступление девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Мелитополе копы задержали вора и наркоторговца. Полиция остановила мужчину с наркотиками, которого искали за кражу. У него обнаружили два зип-пакета с амфетамином и марихуаной.

Кроме этого, мы сообщали, что в Мариуполе бордель замаскировали под сауну. Администраторы сводили между собой клиентов и проституток, час "услуг" которых стоил 600-700 гривен.

 
наркотики, конопля, проституция, хмельницкая область, каннабис

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Источник:

"Сегодня"

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