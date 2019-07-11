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В Каменском клиент Альфа-Банка Украина выиграл 50 000 гривен

Новости компаний
11 июля, 12:33

В среду, 10 июля, Альфа-Банк Украина поздравил сертификатом на 50 000 гривен четвертого, но не последнего победителя своей акции "Мечта в подарок"

Им стал каменчанин Юрий Мудрый. Его пригласили в отделение, чтобы лично поздравить и вручить денежный сертификат, который поможет счастливчику осуществить свою мечту – совершить путешествие в Европу.

Юрий – постоянный клиент Альфа-Банка Украина уже более двух лет. Рассказывает, что этот банк ему порекомендовали знакомые. Условия депозита – выгодные, персонал – приветливый, а в отделении всегда комфортное обслуживание.

"Не ожидал, что выиграю в этой акции, хотя знал о ней, когда оформлял депозит. Оказалось, что выиграть такую сумму с Альфа-Банком – вполне реально, – делится впечатлениями Юрий Мудрый. – Мне повезло, и теперь я хочу, чтобы этот выигрыш запомнился на всю жизнь. Поэтому 50 000 гривен потрачу на исполнение мечты – путешествие с любимой девушкой в Европу".

Денежный сертификат счастливчику вручили в отделении Альфа-Банка Украина, расположенном по проспекту Свободы, 2 в центре Каменского.

"Я очень рада, что победителем стал именно клиент нашего отделения, работник крупного каменского предприятия ДМК, – рассказывает Наталья Тарасенко, директор отделения "Каменское №1". – И приятно, что благодаря Альфа-Банку Украина Юрий сможет осуществить свою мечту. Акция "Мечта в подарок", которую мы продолжаем до 31 июля, – это действительно двойная выгода для каждого нашего клиента. Ведь можно не только приумножить свои средства с помощью надежного депозита, но и стать следующим вкладчиком, который воплотит свою мечту в реальность благодаря выигрышу!"

Испытать свою удачу и выиграть деньги на собственную мечту может каждый, ведь Альфа-Банк Украина продолжил свою акцию "Мечта в подарок" до 31 июля 2019 года. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно разместить в Альфа-Банке Украина депозит "Умный" сроком на 3 месяца. Оформленный вклад – автоматический билет к розыгрышу сертификата номиналом 50 000 гривен.

Помимо каменчанина Юрия Мудрого, победителями акции уже стали Людвиг Геворгян из Полтавы, Надежда Алексиевец из Ровно и киевлянин Валерий Шапаренко. На собственном примере они доказали, что удача может улыбнуться каждому, и уже сегодня воплощают свои мечты благодаря Альфа-Банку Украина.

Впереди розыгрыш еще одного дополнительного денежного сертификата на 50 000 гривен!

Справка

Вклад "Умный" от Альфа-Банка Украина – это единственный вариант депозитной программы с высокой доходностью и одновременно гибкостью сохранения средств. Срок депозита составляет всего 3 месяца, при этом клиент получает растущую ставку до 21% годовых. Такой показатель является наибольшим среди аналогичных банковских предложений на сегодняшний день. Дополнительное преимущество – возможность забрать деньги после окончания каждого месяца без потери процентов, начисленных за каждый полный месяц обслуживания депозита.

Альфа-Банк Украина входит в ТОП-3 банков как лидер в привлечении депозитов физических лиц. В рейтинге "Финансовый Оскар" от всеукраинского журнала "Бизнес" банк занимает второе место в номинации "Выбор населения".

Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011

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Тег депозит, акция, Альфа-Банк Украина

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