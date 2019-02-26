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В Киеве 1 марта состоится IV Всеукраинский форум семьи

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Сегодня, 13:54

В рамках форума пройдут пленарные заседания и работа тематических секций, будет разрабатываться глобальная стратегия семейного движения

В Киеве 1 марта состоится IV Всеукраинский форум семьи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/514/049/5c75140498782.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/514/049/5c75140498782.jpg Украина В рамках форума пройдут пленарные заседания и работа тематических секций, будет разрабатываться глобальная стратегия семейного движения

Сейчас Украина переживает переломный момент: с каждым годом растет статистика разводов, безработицы, трудовой миграции населения, уменьшается рождаемость и увеличивается смертность. Каждый день умирает около 1620 человек, тогда как рождается всего лишь 920 детей. В целом, ежегодно умирает полмиллиона человек.

Кроме этого, украинское население стремительно сокращается из-за трудовой миграции: 7-9 млн человек едут на заработки за границу, из-за чего Украина заняла первое место в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов. Также по показателю старения Украина занимает 29 место.

Учитывая указанные вызовы, Национальное семейное движение Украины проведет в Киеве IV Всеукраинский форум семьи, нацеленный на улучшение состояния института семьи.

Мероприятие состоится по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины".

В рамках форума пройдут пленарные заседания и работа тематических секций, будет разрабатываться глобальная стратегия семейного движения. В частности, будет представлена ​​Программа действий на 2019 год.

Целью мероприятия является консолидация усилий представителей органов власти и общественности для защиты ценностей украинской семьи и формирования государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.

К участию в форуме приглашены руководство государства, члены правительства, парламентарии, ученые, журналисты, педагоги, представители общественности, органов власти и органов местного самоуправления, религиозных организаций, родительских комитетов, просемейных, детских и молодежных организаций из всех областей Украины. Ожидается около 1000 делегатов.

Форум пройдет 1 марта 2019 с 10:00 до 17:00 в Украинском доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2).

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Тег семья, Всеукраинский форум семьи, Национальное семейное движение Украины

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