В Киеве начались торжества, посвященные 1030-летию крещения Руси-Украины

Торжества в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси-Украины начались государственным мероприятием на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

До начала торжеств, рано утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил праздничную литургию.

На торжествах после исполнения государственного Гимна, выступил президент Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко в своей речи заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

"Томос об автокефалии завершит утверждения независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан ... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием", – подчеркнул Глава государства .

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости. Это – вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики. Армия – защищает нашу землю. Язык – защищает наше сердце. Вера – защищает нашу душу", – уверен Президент.

Кроме того, президент подчеркнул, что власть не будет вмешиваться в дела церкви, но и другим странам этого сделать не даст.

"Я гарантирую – власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела, но подчеркиваю – и другим странам украинская власть не разрешит этого делать. Для этого и считаю необходимым обрубать все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", – заявил Порошенко.

Напомним, в пятницу, 27 июля, в Киеве к 1030-летию Крещения Руси состоялся крестный ход. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

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