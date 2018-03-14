В Киеве презентовали новый фильм о гибридной войне России в Украине

Кто, как и зачем развязывает войны. Изучение того, что называется "гибридной войной" под микроскопом. Подготовка терактов российскими спецслужбами и любви агента ФСБ к завербованной украинке. Военный журналист Сергей Лойко, автор бестселлеров "Аэропорт" и "Рейс" презентовал в Киеве документальный фильм "Гибридная история".

В основе фильма – расследование реальной истории трех ветеранов АТО, которых за хорошее вознаграждение пригласили на работу в Москву, чтобы потом обвинить в терроризме. 4-серийну ленту снимали 5 месяцев. За это время, говорит Лойко, который выступает одновременно режиссером, сценаристом и ведущим ленты, удалось детально исследовать методы российской гибридной войны в Украине.

"Я нашел всех участников, косвенных прямых всех этих расследований, всего и для меня это встроилось в парадигму всего правления Путина за 18 лет. Последние события – аннексия Крыма, "ихтамнет", в Сирии нет и отовсюду из всех этих кусочков, из всех этих заплаток на одеяле Российской империи отовсюду торчали рога, уши и хвост тех, кто за этим стоял", – рассказал военный журналист, автор фильма-расследования "Гибридная история".

Напомним, в начале февраля в Киеве презентовали фильм о погибшем на Донбассе оперном певце Василии Слипаке. Премьеру документальной ленты "Миф" в столице встретили аншлагом.

Также сообщалось, что фильм "Киборги" стал абсолютным украинским рекордсменом. Киноленту увидели более 310 тысяч человек и сумма сборов составила более 22 миллионов гривен.