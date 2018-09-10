В Киеве прошел благотворительный забег
Каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль, а победители – сертификат сети спортивных магазинов на 12 тысяч гривен
В прошлое воскресенье, 9 сентября, состоялось одно из самых массовых спортивных мероприятий в Украине – благотворительный забег Intersport Run UA 2018, который прошел в центре Киева.
Команда "Сегодня" не могла пропустить подобного рода мероприятие и показала достойный командный результат в пробеге Intersport Charity Run 2km, а один из членов нашей команды даже вошел в ТОП-25 самых быстрых бегунов (среди мужчин) в данном забеге.
Целью данного пробега был сбор средств на покупку инфузионных насосов в отделение интенсивной терапии в НДСБ "ОХМАТДИТ" для детей с разными тяжелыми заболеваниями, после нейрохирургических операций, тяжёлых травм, онкобольных и новорожденных с разными патологиями.
Спортивный праздник состоялся уже в четвертый раз, в этом году он собрал около 6 тысяч бегунов из 12 стран мира.
Победителями главной дистанции (10 км) Intersport Run UA 2018 стали Дмитрий Сирук среди мужчин – его результат 31: 36,51, а у женщин первой финишную линию пересекла Наталья Стребкова с результатом 34: 42,65.
Каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль, а победители – сертификат сети спортивных магазинов Intersport на 12 тысяч гривен.
Кроме того, в рамках мероприятия прошло более 10 различных забегов в разных категориях и на разные дистанции. От детских забегов на 500 м до командных эстафет и дистанции по скандинавской ходьбе.
Победители:
10 км
мужчины:
Дмитрий Сирук – 31:36,51.
Руслан Савчук – 31:36,97.
Дмитрий Дидоводюк – 31:37,69.
женщины:
Наталья Стребкова – 34:42,65.
Дарья Михайлова – 35:19,48.
Юлия Байрамова – 38:20,28.
5 км
мужчины:
Владимир Киц – 15:18,37.
Сергей Рыбак – 15:23,08.
Александр Мокляк – 15:45,28.
женщины:
Анна Мищенко – 17:21,62
Юлия Тарасова – 18:20,96
Елена Вакуленко – 19:12,57
2 км
мужчины:
1. Виталий Маринич – 6:39,94.
женщины:
1. Анна Мищенко – 6:40,02.
Благодарим всех болельщиков за яркую поддержку наших спортсменов!
Давайте #бігтиразом! До встречи на новых стартах!
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