В Киеве собрались биохакеры, которые стремятся жить до 120 лет

В программе вечной жизни биохакеров - спорт, медитации и у каждого - свое секретное оружие

Жить до 120 лет и более и при этом оставаться молодым — такую ​​цель вполне серьезно ставят себе так называемые биохакеры. Они горстями пьют таблетки, делают специальные инъекции и утверждают, что новейшие технологии радикально увеличивают работу нашего организма. И вот — мировые гуру биохакингу съехались в Киев.

Учебник по биохакингу Тиму Арина подорвал научное сообщество по обе стороны океана. Душу темным силам Тиму Арина не продавал. Вырос в семье химика. С детства научился программировать. Поэтому уверен: достичь долголетия нам поможет наука.

По паспорту Арине – 37. А по генетическим тестам – 25. Живет он в Финляндии. Там и разработал программу продления молодости.

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В деле биохакингу Тиму Арина – не первопроходец. Латвийский биохакеры Каспарс Венделис рассказывает, как сенсорное кольцо изменила его график жизни.

А американец Бумер Андерсон останавливает время таблетками от сахарного диабета. Генетики подтвердили: некоторые препараты омолаживают почти на два года.

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В программе вечной жизни биохакеров — также спорт, медитации и у каждого – свое секретное оружие.

Однако теперь в Тиму проблема: что делать ближайшие сто лет? Поскольку считает, что свое предназначение — донести до людей биохакинг — он уже выполнил.

Правда, пока это только эксперименты и использовать такие препараты медики не рекомендуют без дополнительных консультаций.

Напомним, что ранее мы писали о том, в каком возрасте заканчивается молодость и как сохранить ощущение легкости – украинские звезды дали интересные советы.

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