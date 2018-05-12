В Киеве стартовали "Игры непокоренных": появились яркие фото и видео

Сегодня, 17:07

В столице проходит финальный отбор участников международных соревнований

 


В Киеве стартовали национальные соревнования "Игр непокоренных", которые являются финальным этапом отбора кандидатов в украинскую сборную, которая поедет на соревнования в австралийский Сидней.

Как сообщили на официальной странице украинской сборной в Facebook, отбор стартовал на столичном стадионе "Пионер". На протяжении дня 12 мая будут разыграны 60 медалей в восьми видах спорта. 

К участникам игр, в которых принимают участия военные, получившие ранения на Донбассе, обратился премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook.

 "В прошлом году в Торонто во время своего дебюта на Играх украинская команда стала одной из лучших, завоевав 14 медалей, 8 из которых – золотые. Украина – нация мужественных героев", – отметил глава Кабмина.

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Напомним, что "Игры непокоренных" – это международные паралимпийскпе соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов. Основателем Игр является принц Гарри.

В этом году в национальных Играх принимают участие 175 участников из 23 регионов. Они представляют Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию, Национальную полицию, Государственную пограничную службу и службу безопасности Украины, добровольческие подразделения и ветеранство. В состав сборной Украины будут отобраны 15 спортсменов.

Напомним, сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.
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"Сегодня"

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