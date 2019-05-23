В Киеве впервые представлена уникальная космическая выставка "Дети на Луне"

Маленькие посетители могут примерить скафандры астронавтов, изучить планеты, "слетать" на Луну

Экспозиция. Расположилась на первом этаже в центральном атриуме торгово-развлекательного центра.

Какой ребенок не мечтает побывать в космосе и хоть ненадолго почувствовать себя настоящим астронавтом? Сегодня это можно сделать запросто да еще и бесплатно. В Киеве, в ТРЦ Gulliver, открылась необычная интерактивная космическая выставка мирового уровня Kids on The Moon ("Дети на Луне"). Газета "Сегодня" побывала на выставке, чтобы увидеть все своими глазами.

Как раз на этой неделе, 21 мая, во всем мире отмечали День космоса. А ровно 50 лет назад произошло грандиозное событие в истории человечества: люди впервые ступили на поверхность Луны. Так что поводов познакомиться поближе с внеземным предостаточно.

"Легендарная выставка Kids on the Moon, экспозиция которой создана в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, уже посетила более 40 стран мира. В Украине она проводится впервые, и нам очень приятно, что именно у нас", — говорит маркетингдиректор ТРЦ Gulliver Катерина Жураковская.

Часть выставки открыта для всех желающих — и взрослых, и детворы. Здесь можно подробнее узнать о всех планетах Солнечной системы, о нашей звезде и увидеть их огромные модели.

Тут же рассматриваем модели луноходов МКС и самой Международной космической станции. Рядышком видим точную копию скафандра знаменитой программы "Аполлон", бесстрашные участники которой делали первые шаги на Луне. Посетители и сами могут "отправиться в путешествие" на поверхность спутника Земли. Но не волнуйтесь, это не страшно — яркое фото можно сделать в специальной фотозоне.















А вот детки от 5 до 12 лет, кроме выставки, могут побывать еще и на невероятной познавательной экскурсии. Здесь уже все придется испытывать на себе: облачаться в скафандры со шлемами и "лететь" среди звезд в космическом шаттле. Впечатления по прибытии на Землю гарантированы. "Как будто все по-настоящему, даже звездную пыль видели", — говорят дети, выйдя из корабля.

Не уходят экскурсанты и без новых знаний. Какой породы были собаки Белка и Стрелка — первые животные, побывавшие в космосе? Какого размера МКС и как долго на ней можно жить? Правда ли, что шлемы астронавтов покрыты золотом? Заинтригованы?

"Для нас важно не только развлекать, но и образовывать наших маленьких гостей, дарить им новые ощущения, яркие эмоции от похода в ТРЦ", — говорят организаторы.

Время работы и регистрация

Выставка работает на первом этаже в центральном атриуме ТРЦ Gulliver (ул. Спортивная, 1-а) ежедневно до 17 июня. Экскурсии проводятся раз в час: в будни с 14:00 до 20:00 (последний сеанс начинается в 19:00), в выходные — с 12:00 до 18:00 (последний сеанс в 17:00). Экскурсия бесплатная, но нужно зарегистрировать ребенка или группу до 20 детей. Ссылка на форму регистрации — на сайте gullivercenter.com.

В форме регистрации нужно выбрать дату и время, указать количество посетителей и оставить номер телефона. Через несколько минут космический администратор перезвонит для подтверждения бронирования. Вопросы можно задавать по телефону +38 (063) 759-55-85, каждый день с 11:00 до 19:00.

Автор: Наталья Мамчур

Фото: Юрий Бойко

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