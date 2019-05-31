"В лечении рака одинаково важны диагностика, технологии и решимость победить болезнь" – Владислав Бурик, эксперт по радиохирургии

Сейчас продолжается месяц борьбы с опухолями головного мозга и доктор Бурик рассказал о симптомах опухолей головного мозга, о том, как их распознать и, конечно же, о новейших методах лечения

Более трех лет назад в живописном уголке Латвии, в муниципальной больнице города Сигулда, открылся Центр стереотаксической радиохирургии , оснащенный одним из самых современных в Европе радиохирургических комплексов – CyberKnife M6 (КиберНож М6). Сотни пациентов с онкологическими заболеваниями со всего мира прошли радиохирургическое лечение в Латвии, в том числе более 50 человек из Украины. Наш собеседник – Владислав Бурик, нейрохирург, эксперт по радиохирургии, украинский специалист с многолетним опытом работы на КиберНоже, который работает сейчас в Латвии.

Статистически у каждой третьей женщины и у каждого второго мужчины в течение жизни будет обнаружен рак. Так что каждому из нас придется пережить эту ситуацию либо самому, либо с кем-то из близких

- Заболеваемость онкологическими заболеваниями значительно выросла за последние десятилетия. Насколько это подтверждается статистическими данными или просто об этом стали больше говорить?

- Увы, рост количества онкологических заболеваний – это объективная реальность, и статистически у каждой третьей женщины и у каждого второго мужчины в течение жизни будет обнаружен рак. Так что каждому из нас придется пережить эту ситуацию либо самому, либо с кем-то из близких. Конечно, в первую очередь увеличение количества случаев рака связано с общим увеличением длительности жизни людей. Однако ваш индивидуальный риск заболеть онкологическим заболеванием зависит от того, курите ли вы, какой образ жизни ведете, например, что вы едите и сколько времени занимаетесь физическими упражнениями, болел ли кто-то раком в вашей семье, а также есть ли неблагоприятные факторы на вашем рабочем месте и в окружающей среде.

- Владислав, вы нейрохирург, а май является месяцем борьбы с нейроонкологическими заболеваниями. Как сейчас обстоит дело с опухолями головного и спинного мозга? Их тоже стало больше? Почему?

- Опухоли головного мозга занимают относительно небольшое место в общей структуре онкологических заболеваний у взрослых и составляют от 1,5 до 2% среди общего количества пациентов, больных раком. Однако они более, чем любые другие опухоли, могут оказывать длительное и изменяющее жизнь воздействие на пациента: физическое, когнитивное и психологическое. А это означает, что опухоли головного мозга часто можно описать и как неврологическое, и как онкологическое заболевание.

Существует более 130 различных типов опухолей головного мозга, большинство из которых имеют множество подтипов. Последние годы опухоли головного мозга диагностируются чаще, в том числе и вторичные (метастазы). Это стало возможным и благодаря качеству и доступности современной диагностики, такой как магнитно-резонансная и компьютерная томография. Эти исследования позволяют обнаружить опухоли головного мозга на самых ранних стадиях заболевания.

При появлении таких симптомов следует обязательно обратиться к врачу: головная боль, проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшение слуха, зрения, сонливость, затрудненная речь.

- На какие симптомы нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы не пропустить развитие опухоли головного мозга?

- Совсем недавно было проведено исследование, которое касалось раннего выявления нейроонкологических заболеваний, и пациенты с опухолью мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали всерьез в начале своей болезни. И это не только головная боль, но также проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшение слуха, зрения, сонливость, затрудненная речь. Таким образом, при появлении этих симптомов обязательно обращайтесь к врачу, что позволит установить диагноз заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение.

- Какие методы применяются для лечения опухолей головного мозга и насколько они эффективны?

- Традиционными нейрохирургическими методами лечения опухолей головного мозга являются: хирургическое удаление опухоли, облучение (радиотерапия, радиохирургия) и химиотерапия. Для доброкачественных опухолей головного мозга (менингиомы, невриномы, аденомы гипофиза), в большинстве случаев, применяют хирургию. При проведении операции необходимо тотальное удаление опухоли, потому что при частичном удалении даже доброкачественных новообразований вероятность рецидивов составляет больше 50%. А это часто требует повторных хирургических вмешательств, иногда облучения. Тотальное удаление опухоли головного мозга возможно только в 20-80% случаев в зависимости от ее расположения. В случаях сложной локализации, а также для лечения небольших доброкачественных опухолей, метастазов, остатков опухоли мозга после операции или рецидивов применяют радиохирургию, эффективность которой достигает 95-98%. Для злокачественных опухолей головного мозга, таких как мультиформная глиобластома, применяется весь арсенал нейрохирургических методов (хирургия, облучение и химиотерапия), но, к сожалению, 5-летняя выживаемость составляет всего лишь 5,5%.

- Неужели для удаления опухоли мозга всегда необходимо делать трепанацию черепа? Что такое радиохирургия, это тоже хирургическое вмешательство?

- К счастью, сейчас существует методика, которая позволяет остановить рост опухоли мозга и уменьшить ее размеры без трепанации черепа. Это радиохирургия – метод локального облучения патологических очагов в головном мозге, недоступных для хирургического вмешательства или для лечения остатков опухоли или рецидивов после операции. Это лечение проводится без трепанации, наркоза и серьезных неврологических нарушений, сопровождающих почти каждую нейрохирургическую операцию. Для радиохирургии используют Гамма-, КиберНож или специальные линейные ускорители. Принцип работы различных радиохирургических аппаратов приблизительно одинаков: они обеспечивают фокусирование лучей на патологическом очаге с точностью до долей миллиметра, однако возможности аппаратов разные. Например, линейные ускорители чаще используются для лучевой терапии, а Гамманож применяется для лечения небольших новообразований только в головном мозге. Для более сложных локализаций, особенно при лечении опухолей, расположенных рядом с жизненно важными структурами головного мозга (зрительные, черепные нервы, ствол мозга), а также опухолей позвоночника, спинного мозга и внутренних органов рекомендовано применение КиберНожа. В Латвии, в Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда для лечения пациентов с опухолями головного мозга применяется самый современный радиохирургический комплекс КиберНож М6 (CyberKnife M6) производства компании Accuray из США. Более подробно про КиберНож смотрите здесь .

О диагнозах, при которых показано лечение опухолей КиберНожом

- В каких случаях показано применение радиохирургии на КиберНоже? Для лечения какой патологии этот метод наиболее эффективен?

- Радиохирургия на системе КиберНож (CyberKnife M6) показана пациентам с доброкачественными и злокачественными (в том числе метастазами) новообразованиями головного мозга. Эффективность радиохирургического лечения для менингиомы, невриномы слухового нерва и аденомы гипофиза составляет 98-100%. При лечении единичных (1-4, иногда до 10) метастазов локальный контроль достигается в 85-95% случаев, с доказанным преимуществом сохранения качества жизни пациента.

На КиберНоже также возможно лечить неопухолевые заболевания головного мозга: артериовенозные мальформации, невралгию тройничного нерва и даже некоторые формы паркинсонизма.

В Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда система КиберНож М6 (CyberKnife M6) успешно применяется и для лечения опухолей позвоночника и спинного мозга, опухолей и метастазов внутренних органов: легких, печени, поджелудочной железы, почки, рака предстательной железы, увеальной меланомы, некоторых видов новообразований головы-шеи.

Таким образом, с помощью системы КиберНож (CyberKnife M6), можно проводить радиохирургию практически в любой точке тела, конечно, в тех ситуациях, когда это показано. О диагнозах, при которых показано лечение опухолей КиберНожом , можно подробно узнать на сайте Центра стереотаксической радиохирургии Сигулда.

- Расскажите, пожалуйста, о Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда, где вы работаете. Три с половиной года работы относительно небольшой срок, но Центр уже хорошо известен в странах Балтии, Северной Европы, Англии, а также в Украине, Беларуси, России...

- Центр стереотаксической радиохирургии Сигулда был основан в частно-муниципальном партнерстве с Сигулдской муниципальной больницей и при поддержке Европейского Фонда регионального развития начал работать с декабря 2015 года. Успехи Центра определяются сочетанием новейших технологий радиохирургического лечения с высокопрофессиональной командой специалистов, в которой я имею честь работать.

Центр является первой и пока единственной в странах Балтии специализированной радиохирургической клиникой, в которой проводится весь спектр радиохирургических вмешательств для опухолей всего тела. Особенно много у нас лечится пациентов с опухолями мозга и раком предстательной железы. Лучевые терапевты Центра Марис Межецкис, Даце Саукума, Елена Николаева являются ведущими специалистами Латвии в области радиотерапии и радиохирургии, которые в совершенстве владеют методиками радиохирургического лечения опухолей головного мозга, а также других локализаций. Отдельно я хотел бы отметить доктора Мариса Межецкиса, который является руководителем группы ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society) по подготовке протоколов лечения рака простаты и является признанным лидером радиохирургического лечения рака простаты на системе КиберНож (CyberKnife M6) не только в странах Балтии, но и во всем мире.

- Расскажите о своем опыте работы в Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда?

- Я по специальности нейрохирург, в 2008 году защитил диссертацию по хирургическому лечению краниовертебральных опухолей, и с 2009 года занимался радиохирургическим лечением на системе КиберНож в Украине. В 2013 году проходил стажировку в отделении радиохирургии КиберНож в Стенфордском университете США, под руководством создателя КиберНожа Джона Адлера. С 2016 года работаю в Латвии в Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда, который оснащен новейшим радиохиругическим комплексом КиберНож М6 (CyberKnife M6). Для меня действительно большая честь работать в команде профессионалов на самом современном на данный момент радиохирургическом аппарате КиберНож М6. Также мне всегда импонировал персонализированый подход к лечению онкологических заболеваний, принятый в странах Европы: на основании доказательной медицины, самых современных протоколов диагностики и лечения, и обязательно с учетом индивидуальных особенностей пациентов. В ЦСР Сигулда такой выбор тактики лечения осуществляется на специальном онкологическом консилиуме, с участием ведущих специалистов Латвии по каждой группе онкологических заболеваний: онкологов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов, онкохирургов, урологов, офтальмологов и нейрохирургов.

- Как мы знаем, правильный выбор метода лечения начинается с точной диагностики. Какие для этого есть возможности в вашем Центре?

- Для диагностики опухолей головного мозга совместно с ведущими латвийскими клиниками-партнерами мы используем самые современные визуальные методы: компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) 3 Тесла, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) с метионином. ЦСР Сигулда является ведущим центром по лечению рака простаты, поэтому все наши пациенты с подозрением на рак предстательной железы имеют возможность получить дополнительную консультацию онкоуролога, при необходимости пройти биопсию простаты, а также самое современное исследование всего организма на наличие рака предстательной железы: ПЭТ с простат-специфическими маркерами галлием и фтором. Для пациентов, с другими онкологическими заболеваниями, существует возможность биопсии опухоли с определением (в сотрудничестве с бельгийской фирмой OncoDNA) её молекулярно-генетического профиля и подбора наиболее оптимального курса химио-, иммунно- и таргетной терапии.

- Как проходит лечение на КиберНоже и сколько это занимает времени? Неужели сразу после процедуры можно ехать домой?

- Курс лечения на КиберНоже состоит из 3 этапов.

Первый — подготовка, которая занимает 1-2 дня. Ассистенты радиолога индивидуально для пациента создают термопластическую маску или вакуумный матрас и проводят специальные КТ, МРТ для планирования лечения. При лечении опухолей легких, печени, рака предстательной железы врач устанавливает золотые маркеры в опухоль для ее визуализации, при необходимости, на этом этапе можно взять биопсию.

Второй этап, который занимает от 1 до 3 дней – планирование и проверка плана лечения. Это проводят лучевой терапевт и специалист по медицинской физике. На этом этапе определяется максимально эффективная и безопасная радиохирургическая доза лечения.

Третий этап - процедура лечения на КиберНоже (1-5 дней). Проводится ассистентами радиологов под контролем врача лучевого терапевта. На радиохирургию можно приходить в своей удобной одежде. В процедурной комнате, с помощью ассистента, вы ложитесь на специальный стол, вам надевают вашу термопластическую маску, и после этого начинается лечение. Длительность процедуры около часа, никаких неприятных ощущений во время лечения нет, вам даже могут включить вашу любимую музыку. Во время сеанса робот КиберНожа движется вокруг пациента, воздействуя на опухоль. Дополнительной подготовки при лечении опухолей головного мозга обычно не требуется. При лечении опухолей других локализаций (например, рак предстательной железы), могут потребоваться несложные манипуляции, которые помогут сделать ассистенты радиолога. После сеанса пациент может ехать домой или в гостиницу. Иногда врач может назначить некоторые медикаменты для улучшения вашего общего состояния.

Весь курс лечения на КиберНоже, вместе с подготовкой, можно пройти за 5-10 дней, что значительно короче обычной лучевой терапии (3-5 недель) или хирургии (2-3 недели). Процедуры безболезненные, занимают около часа-полтора в день, в остальное время можно отдыхать или гулять в Сигулде, наслаждаться спокойствием и живописными видами Национального парка Гауя или даже побродить по старым улочкам Риги, которая находится всего в получасе езды от Сигулды. На следующий день после окончания курса лечения можно ехать домой. До международного аэропорта Риги можно добраться всего за час, мы предоставляем возможность трансфера. Это особенно удобно для иностранных пациентов. К нам приезжают на лечение пациенты из более чем 20 стран мира в том числе из Великобритании, Норвегии, и даже из далекой Канады и Бразилии, ну конечно из соседних стран Балтии, России, Украины и Беларуси.

Обычно курс радиохирургии на системе КиберНож (CyberKnife M6) в ЦСР Сигулда на 30-50% дешевле, чем в аналогичных европейских центрах

- Какая процедура обращения за консультацией и лечением для пациентов из-за рубежа? Какова стоимость лечения?

- Удобнее всего обратится за бесплатной консультацией через интернет-сайт ЦСР Сигулда, на который вы можете выслать копии ваших медицинских данных (выписки из истории болезни, результаты исследований, можно на вашем родном языке). Обычно ответ о возможности лечения приходит на протяжении суток. Иногда наши консультанты могут запросить дополнительные данные. Наши консультанты разговаривают на латышском, русском, украинском, английском языках, поэтому вы сможете подробно обсудить все вопросы, которые касаются диагностики и лечения в ЦСР Сигулда

Телефоны в Украине: + 380988075609

или в мессенджерах WhatsApp: +37125561759 и Viber: +380633562966

В случае принятия решения о диагностике и лечении в Центре стереотаксической радиохирургии Сигулда, с вами свяжется наш администратор, которая поможет решить все организационные вопросы, начиная с вашего приезда, пребывания и заканчивая отъездом домой.

С приблизительной стоимостью лечения вы можете ознакомиться на сайте. И хотя стоимость лечения определяется индивидуально, исходя из особенностей каждого случая, обычно курс радиохирургии на системе КиберНож (CyberKnife M6) в ЦСР Сигулда на 30-50% дешевле, чем в аналогичных европейских центрах.

А в заключении я хотел бы пожелать читателям здоровья, а также большего внимания к себе и своим родным и близким. Ведь при своевременном обращении даже такое страшное заболевание как рак, может быть остановлено, а в некоторых случаях и полностью побеждено с помощью достижений современной медицины.

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Центр стереотаксической радиохирургии "Сигулда"

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Телефон – Латвия (в т.ч. Viber ) : +37120270077

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