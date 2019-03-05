В luxury-отеле Ярославского Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный "ELLE Active Forum"

Это мероприятие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае и Японии

В luxury-отеле Ярославского Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный "ELLE Active Forum" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e46/155/5c7e46155dac4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e46/155/5c7e46155dac4.jpg 2019-03-05T11:52:00+02:00 Украина Это мероприятие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае и Японии

Харьковский luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, принял всемирно известное мотивационное мероприятие для успешных женщин "ELLE Active Forum 2019", которое прошло в стенах лучшего отеля первой столицы Украины 2 марта.

Это мероприятие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае и Японии. В 2017 и 2018 году форум принимал Киев, а в нынешнем году организаторы сменили локацию и пригласили участниц в Kharkiv Palace 5*.

Спикеры поделились с двумя сотнями успешных и стремящихся к успеху амбициозными гостьями "ELLE Active Forum 2019" секретами успешной карьеры, work-life balance, опытом в достижении успеха в жизни и бизнесе. Пул выступающих мероприятия традиционно составляют женщины, покорившие профессиональные высоты и добившиеся успеха и славы — известные бизнес-леди, писательницы, телеведущие, практикующие психологи и просто успешные украинки.

В этом году среди звездных спикеров форума — хореограф Илона Гвоздева, Ирина Филиппова — супруга высокопоставленного украинского дипломата, Посла Украины во Франции, Монако и Нидерландах, звездная телеведущая Маша Ефросинина, life-коуч Юлия Беляева, а также одна из успешнейших украинских бизнесвумен Марина Авдеева.

Маша Ефросинина рассказала, как все успевать, а также каким образом карьерный успех становится лучшим спутником личной жизни и материнства, как перестать позволять обществу влиять на принятие собственных решений.

"Вдохновилась, наполнилась, перезагрузилась, получила эмоциональный пинг-понг. Готова к новым целям, планам и снова в бой))) И, конечно, самый главный вывод к которому я пришла, прослушав весь форум и выслушав всех спикеров, что баланс это очень тонкая грань, которая практически недостижима, но все зависит только от нас и от нашего мироощущения", — поделилась своими впечатлениями от "ELLE Active Forum 2019" в luxury-отеле Kharkiv Palace 5* звездный спикер мероприятия хореограф Илона Гвоздева.

На украинском "ELLE Active Forum" в предыдущие годы с лекциями выступали Катя Осадчая, Алла Клименко, Наталья Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус и Екатерина Богомолова, Ольга Фреймут.

Luxury-отель Kharkiv Palace 5* – современная визитная карточка Украины, Это излюбленное место для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, встреч политиков и дипломатов международного уровня, составляющих основу культурной, политической и деловой жизни Харькова и страны. Luxury-отель Kharkiv Palace 5* был возведен по инициативе и за счет инвестиций известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал первой гостиницей класса "люкс" в Харькове.

Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH.

В 2019 году luxury-отель Kharkiv Palace *5 признан лучшим в двух номинациях престижной международной отельной премии "International Hospitality Awards" среди объектов индустрии гостеприимства 21 страны мира. Kharkiv Palace *5 — лидер в категориях "Лучший пятизвездочный бизнес-отель" и "Best MICE Hotel".

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