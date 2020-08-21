В магазинах Vodafone появилась цифровая книга отзывов

Теперь посетители магазинов Vodafone смогут быстро и удобно оставить свой отзыв об обслуживании в магазине, оценить качество услуг и работу экспертов. Во всех магазинах собственной ритейл-сети Vodafone внедрено решение для сбора и обработки обратной связи от клиентов.

Клиенту достаточно отсканировать QR-код и оставить свой отзыв. Посетители магазина могут выбрать удобный для себя формат – текст, фото или видео – чтобы поделиться своими впечатлениями, поблагодарить консультанта или рассказать о трудностях, с которыми столкнулся во время обслуживания.

Полученные таким образом отзывы поступают к руководителям магазинов и группы поддержки клиентов в главном офисе компании. В соответствии со сложившейся ситуацией они проводят обсуждения с сотрудниками или по необходимости привлекают другие подразделения компании.

Цифровая книга отзывов делает процесс обратной связи более удобной для клиента, а для экспертов по обслуживанию – более быстрым и комфортным обработку отзывов. Обращение поступает специалистам в мессенджере, отзыв можно обработать и отправить со смартфона, а ответ на свое обращение клиент получает в виде SMS.

На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров страны. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, переносную электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама