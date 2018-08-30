В магазине Бердянска заметили голливудскую звезду Ольгу Куриленко

Сегодня, 16:35

Девушка делала покупки в магазине техники


Фото: actual.today

Фото: actual.today

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко делала покупки в одном из магазинов техники в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает местное издание Actual.today.

Отмечено, что звезда приехала в родной город погостить к близким. Ольгу в магазине заметили вечером 29 августа: она с родными покупала телевизор и другую технику в магазине местного торгового центра. Работники магазина узнали известную актрису и сделали с ней фото на память.

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске. В возрасте 16 лет она переехала в Париж, где началась ее карьера.

Ранее мы писали о том, что актриса из Украины Ольга Куриленко, согласно опросу, является для европейских мужчин самой желанной женщиной. Об этом говорится в рейтинге, который подготовила компания Sleep Cupid. 
Запорожье, покупки, магазин, куриленко, звезда, Ольга Куриленко

Вы сейчас просматриваете новость "В магазине Бердянска заметили голливудскую звезду Ольгу Куриленко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Роуэн Аткинсон. Кадр из видео

Как Ольга Куриленко соблазняла известного шпиона в новой комедии: появился убойный трейлер

5 Апреля, 16:46

Комедия "Агент Джонни Инглиш 3.0" с Роуэном Аткинсоном в главной роли обещает чумовой юмор

Афиша

Кадр из трейлера "Человек, который убил Дон Кихота"

Адам Драйвер в пончо, битва с мельницами и три толстяка: вышел трейлер нового сказочного фильма

5 Апреля, 18:06

Главный герой фильма "Человек, который убил Дон Кихота" из современной эпохи попадает в XVII век и встречает там настоящего Дон Кихота
Загрузка...
Загрузка...