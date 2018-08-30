В магазине Бердянска заметили голливудскую звезду Ольгу Куриленко

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко делала покупки в одном из магазинов техники в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает местное издание Actual.today.

Отмечено, что звезда приехала в родной город погостить к близким. Ольгу в магазине заметили вечером 29 августа: она с родными покупала телевизор и другую технику в магазине местного торгового центра. Работники магазина узнали известную актрису и сделали с ней фото на память.

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске. В возрасте 16 лет она переехала в Париж, где началась ее карьера.

Ранее мы писали о том, что актриса из Украины Ольга Куриленко, согласно опросу, является для европейских мужчин самой желанной женщиной. Об этом говорится в рейтинге, который подготовила компания Sleep Cupid.