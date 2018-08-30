В магазине Бердянска заметили голливудскую звезду Ольгу Куриленко
Девушка делала покупки в магазине техники
Фото: actual.today
Фото: actual.today
Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко делала покупки в одном из магазинов техники в Бердянске Запорожской области.
Об этом сообщает местное издание Actual.today.
Отмечено, что звезда приехала в родной город погостить к близким. Ольгу в магазине заметили вечером 29 августа: она с родными покупала телевизор и другую технику в магазине местного торгового центра. Работники магазина узнали известную актрису и сделали с ней фото на память.
Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске. В возрасте 16 лет она переехала в Париж, где началась ее карьера.
Ранее мы писали о том, что актриса из Украины Ольга Куриленко, согласно опросу, является для европейских мужчин самой желанной женщиной. Об этом говорится в рейтинге, который подготовила компания Sleep Cupid.
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