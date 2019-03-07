В Мариуполе произошло тройное ДТП
Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу
В Мариуполе произошло тройное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека: женщина и 5-летний ребенок. Авария произошла в центре города. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил другую машину, где находились женщина с ребенком. Уже после столкновения, в них влетел грузовик. Мать с девочкой – госпитализировали. У обоих сотрясение мозга и ушибы, водители грузовика и другой легковушки остались невредимыми.
"Вероятнее всего, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения. Совершил столкновение с автомобилем "Рено", где находилась женщина с ребенком. Сзади уже ехал "ЗИЛ", который тоже стал участником (ДТП), столкнулся с автомобилем "Рено", – говорит сержант патрульной полиции Мариуполя Сергей Молчан.
Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя произошла масштабная авария: столкнулись два легковые автомобили и маршрутный автобус. Одна из легковушек сгорела, пострадали семь человек.
В Мариуполе маршрутка и легковой автомобиль "Черри" устроили смертельное ДТП.
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