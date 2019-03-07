Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Мариуполе произошло тройное ДТП

Сегодня, 17:42

Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу

В Мариуполе произошло тройное ДТП Украина Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу

В Мариуполе произошло тройное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека: женщина и 5-летний ребенок. Авария произошла в центре города. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил другую машину, где находились женщина с ребенком. Уже после столкновения, в них влетел грузовик. Мать с девочкой – госпитализировали. У обоих сотрясение мозга и ушибы, водители грузовика и другой легковушки остались невредимыми.

"Вероятнее всего, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения. Совершил столкновение с автомобилем "Рено", где находилась женщина с ребенком. Сзади уже ехал "ЗИЛ", который тоже стал участником (ДТП), столкнулся с автомобилем "Рено", – говорит сержант патрульной полиции Мариуполя Сергей Молчан.

Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя произошла масштабная авария: столкнулись два легковые автомобили и маршрутный автобус. Одна из легковушек сгорела, пострадали семь человек.

В Мариуполе маршрутка и легковой автомобиль "Черри" устроили смертельное ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, авто, Мариуполь

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе произошло тройное ДТП". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся

Сегодня, 15:47

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших

Сегодня, 15:42

Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки

В Киеве за рулем авто поймали мертвецки пьяного майора полиции

Сегодня, 12:15

Мужчина на большой скорости ездил по Воскресенке

В Киеве легковушка врезалась в отбойник и влетела в коммунальный прицеп

Сегодня, 07:57

Жертв и пострадавших в результате аварии нет

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Бойцы ВСУ уничтожили смертоносное оружие боевиков на Донбассе

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Тимошенко снова поймали на лжи

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Документалка про менструацию получила Оскар