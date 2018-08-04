В маршрутке лучше, чем в библиотеке: где предпочитают знакомиться украинцы

Украинцы не любят начинать отношения в баре, но не против завести друзей на работе

Несмотря на то, что интернет теперь есть даже в чайниках и тостерах, украинцы остаются консервативными и не спешат знакомиться онлайн, а если и делают это — то исключительно для развлечения. Таковы результаты опроса компании Research&Branding Group. В нем принял участие 1801 совершеннолетний украинец со всей страны за исключением неподконтрольных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Их спросили, где лучше всего знакомиться.

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На учебе

По мнению наших соотечественников, лучше всего знакомиться с друзьями своих друзей. Такой вариант считают оптимальным 59% опрошенных. Почти так же популярно искать новые отношения по месту работы или учебы. Так делают 45% участников опроса. Куда меньше опрошенных предпочитают заводить знакомства в кружках по интересам (14%). А просто на улице — в транспорте или в парке — всего 11%. Что интересно, в барах и театрах готово знакомиться примерно одинаковое количество респондентов — 10% и 8%, соответственно. В спортзалах — 6%. Библиотеки и вовсе лишены флирт-фактора — только 4% украинцев считают их подходящим местом для знакомства.

Онлайн

В интернете любят знакомиться только 6% украинцев. Несмотря на то, что сеть — непопулярное, согласно данным опроса, место для знакомств, 28% из всех респондентов такой опыт имеют. При этом 22% признались, что он был скорее положительным, а всего 6% заявили, что такое знакомство им не понравилось. У 46% тех, кто все же решился на знакомство онлайн, переписка приводила к встрече, а у 8% дружба в сети и вовсе переросла в серьезные отношения. У 39% респондентов виртуальные связи в интернете не переросли в реальные.

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Соцсети

37% советуют не знакомиться в сети, но если другого выхода нет, то 23% считают, что лучше это делать в соцсетях. Еще 10% советуют обратить внимание на специализированные сайты знакомств и всего 3% опрошенных считают, что можно найти друга на форуме. Главная цель знакомств в интернете — развлечения, так считают 33% опрошенных. Дальше — поиск друзей (29%). Столько же считают, что люди знакомятся онлайн любопытства ради и только 18% всерьез рассчитывают найти в сети свою половинку.

"Не хотят выходить из зоны комфорта"

По мнению психолога Ирины Данченко, украинцы в вопросе налаживания отношений чрезвычайно консервативны.

"У нас часто на сознательных и подсознательных уровнях отдают дань устоявшимся традициям. То есть ищут спутника или друга в ближайших кругах, как до этого всегда делали их предки, — считает Данченко. — Сейчас мир открыт, и все меняется, но от заведенных обычаев отходят не быстро".

При этом она добавляет, что желание искать товарищей среди проверенных людей вполне логично.

"Всегда легче познакомиться с человеком, о котором хоть что-то слышал и знаешь, чего ожидать, — говорит Данченко. — Подойти к незнакомому человеку в кафешке или на улице сложнее. Нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть страх быть отвергнутым".

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