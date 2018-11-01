В Минобороны рассказали, сколько военных не прошли детектор лжи

Больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. Об этом в ходе брифинга по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук.

По словам Коношука, первым проверку на детекторе лжи прошел министр обороны Степан Полторак.

"Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем были проверены все заместители министра. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17 процентов военнослужащих получили отрицательный результат", - сказал он.

Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

Ранее сообщалось, что сотрудники главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе.

Напомним, в Украине хотят признать детекторы лжи одним из видов судебных экспертиз.