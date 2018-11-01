В Минобороны рассказали, сколько военных не прошли детектор лжи

Сегодня, 15:56

Больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок

Минобороны. Фото: из открытых источников
Минобороны. Фото: из открытых источников

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. Об этом в ходе брифинга по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук.

По словам Коношука, первым проверку на детекторе лжи прошел министр обороны Степан Полторак.

"Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем были проверены все заместители министра. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17 процентов военнослужащих получили отрицательный результат", - сказал он.

Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

Ранее сообщалось, что сотрудники главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе.

Напомним, в Украине хотят признать детекторы лжи одним из видов судебных экспертиз.
проверка, детектор лжи, полиграф, Минобороны, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость "В Минобороны рассказали, сколько военных не прошли детектор лжи". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: AFP

Взрывы под Ичней: на территории арсенала изъяли 20 тысяч взрывоопасных предметов

29 Октября, 08:54

Пиротехники проверили и очистили 39 населенных пунктов вокруг арсенала

Россия

Фото: Fotolia / KLimAx Foto

США передали РФ вопросы о выполнении ракетного договора

28 Октября, 21:45

Минобороны РФ и другие ведомства уже начали подготовку ответов на эти вопросы  
Загрузка...

Экономика

Фото: пресс-служба Минобороны

Зарплаты военным и деньги на вооружение: сколько выделят на армию в 2019 году

25 Октября, 13:11

В Министерстве обороны рассчитывают, что оборонный бюджет еще "поправится"

Другие страны

Фото: Pixabay

Стало известно, есть ли доказательства причастности России к кибератаке на МИД Словакии

21 Октября, 18:36

Секретные документы хакерам не удалось похитить

Другие регионы

Фото: AFP

Очищено 28 из 80 участков разминирования в районе военного арсенала вблизи Ични

18 Октября, 00:40

С начала работ для тушения очагов пожара на технической территории арсенала подразделениями ГСЧС подано более 3,2 тыс. тонн воды

Украина

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

На территории арсенала в Ичне за час прозвучало более 40 взрывов

13 Октября, 20:19

Проводится разгрузка взрывоопасных предметов выявленных в ходе очистки территории

Другие новости

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

В Киеве по погибшим на Донбассе каждый день будет звонить колокол

13 Октября, 17:14

Его звон будет раздаваться в 9 часов утра

Украина

Вибухи на артскладах під Ічнею. Фото: AFP

Взрывы и пожар под Ичней: стало известно, что сейчас происходит на территории арсенала

13 Октября, 12:12

ГСЧС продолжает очищать 16-ти километровую зону, прилегающую к арсеналу

Другие регионы

Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар на арсенале в Ичне: продолжают греметь одиночные взрывы

13 Октября, 09:46

Военные и спасатели рассказали о ликвидации последствий пожара и взрывов на складах Минобороны

Другие регионы

mil.gov.ua

Ситуация возле Ични улучшилась: интенсивность взрывов снова снизилась

13 Октября, 00:23

Для тушения очагов задействовали пожарные танки ВСУ, самолеты ГСЧС
Загрузка...