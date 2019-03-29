В Минобороны тестируют новую форму для ВСУ: появились первые фото
Тестовые образцы передадут десантникам, но форма не дешевая, отметил Бирюков
В Министерстве обороны проверяют новые образцы военной формы для украинских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook советник главы оборонного ведомства Юрий Бирюков.
По его словам, новую "пиксельку" отправят десантникам на экспериментальную носку.
"В кабинете новые образцы, смотрим, щупаем, обсуждаем, спорим … Ну вот дождевик, куртка и штаны. Зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка – наша, "пиксель" … Это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки", – написал Бирюков.
Советник министра обороны напомнил, как впервые берцы по новым технологиям с мембраной оказались у военных еще в 2015 году.
"Вот уже третий год мы в таких и ходим. Что характерно, далеко не все армии стран НАТО на эти технологии уже перешли всем составом", – подчеркнул он.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что Минобороны продолжит модернизировать униформу и экипировку для ВСУ. По его словам, продолжаются разработки и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки.
В 2016 году генералы получили новую форму. На новой форме теперь и погоны имеют современный вид украинского образца, вместо привычной большой звезды.
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