В Минобороны тестируют новую форму для ВСУ: появились первые фото

Тестовые образцы передадут десантникам, но форма не дешевая, отметил Бирюков

В Минобороны тестируют новую форму для ВСУ: появились первые фото 2019-03-29T12:30:15+02:00 Украина Тестовые образцы передадут десантникам, но форма не дешевая, отметил Бирюков













В Министерстве обороны проверяют новые образцы военной формы для украинских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook советник главы оборонного ведомства Юрий Бирюков.

По его словам, новую "пиксельку" отправят десантникам на экспериментальную носку.

"В кабинете новые образцы, смотрим, щупаем, обсуждаем, спорим … Ну вот дождевик, куртка и штаны. Зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка – наша, "пиксель" … Это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки", – написал Бирюков.

Читайте также Новая форма украинских воинов: прощание с советским наследием и национальные традиции

Советник министра обороны напомнил, как впервые берцы по новым технологиям с мембраной оказались у военных еще в 2015 году.

"Вот уже третий год мы в таких и ходим. Что характерно, далеко не все армии стран НАТО на эти технологии уже перешли всем составом", – подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что Минобороны продолжит модернизировать униформу и экипировку для ВСУ. По его словам, продолжаются разработки и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки.

В 2016 году генералы получили новую форму. На новой форме теперь и погоны имеют современный вид украинского образца, вместо привычной большой звезды.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Минобороны тестируют новую форму для ВСУ: появились первые фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.