В Минобразования решили проблему обучения детей, которые лежат в больницах

Министерство образования и науки Украины разработало проект положения об организации обучения для детей, временно находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Силы правительства и гражданского общества объединились для того, чтобы создать условия для обучения всех украинских детей, которые временно находятся на лечении в медучреждениях – создан проект положения, который будет регулировать этот процесс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект положения прописывает основы, на которых может быть организовано обучение при больнице.

В частности, предусмотрено как очное обучение в классах при больнице, так и у постели ребенка.

Организацию образовательного процесса осуществляет школа, на территории обслуживания которой находится медучреждение. При этом необходимые условия (помещения) для организации образовательного пространства должно обеспечить руководство больницы.

Отмечается, что нормативы наполняемости классов будут составлять от 4 до 12 человек, а чтобы школа могла создать такой класс, медучреждение должно сообщить ей о количестве детей школьного возраста, находящихся на стационарном лечении, в разрезе возрастных категорий.

"Предполагается, что в больнице, если это позволяет состояние здоровья, будут проводиться и контрольные, и итоговые аттестации – это позволит ребенку после завершения лечения подтвердить полученные знания специальной справкой и продолжить обучение, а не пересдавать предметы", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что ежедневная нагрузка на ученика не сможет превышать 3 учебных часов в день для начального образования и 4 учебных часов – для базового среднего и профильного среднего образования.

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