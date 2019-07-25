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В moneyveo стар-р-р-товал отрывной "Феррари-уикенд в Италии"!

Актуально
25 июля, 09:40

Сервис онлайн-кредитования moneyveo запустил новую акцию для клиентов

Пятеро ее победителей поедут в сентябрьский тур в Италию, где проведут незабываемый уикенд "со вкусом драйва и скорости"! Счастливчиков ждут экскурсии по заводу и музею Феррари в Маранелло и длительный тест-драйв сверхскоростного спорткара современности!

"Наша очередная акция нацелена на поддержание имиджа Красавы среди клиентов. После успеха "Дня Красавы", где победители выигрывали luxury-день в Киеве, мы решили пойти дальше. Следующий шаг не менее крутой — акция "Феррари-уикенд в Италии". Ибо кто из нас не мечтает о тест-драйве Феррари, да еще и на родине этого суперкара? Наши победители побывают в стране, славящейся фантастическими видами и особым колоритом. И еще протестируют одну из самых крутых машин — Феррари", — говорит CCO moneyveo Максим Параска.

Участие в акции примут те, кто оформит кредит от 4000 грн на 10 дней или более в период с 22 июля по 1 августа. Победители будут определены случайным образом с 29 июля по 2 августа на сайте random.org. Более подробно об условиях акции на сайте.

Напомним, что moneyveo — лидер среди микрофинансовых организаций страны. Сервис выдает мгновенные онлайн-кредиты резидентам Украины. moneyveo часто проводит интересные мероприятия для своих клиентов. Недавно с успехом прошла акция "День Красавы", концептуальным продолжением которой является "Феррари-уикенд в Италии".

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Тег акция, Moneyveo , феррари, онлайн-кредитование

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