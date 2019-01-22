В МОЗ сообщили о количестве умерших от кори с начала года

Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу вакцины вовремя

Фото: Getty Images

В МОЗ сообщили о количестве умерших от кори с начала года //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e3/94a/5c46e394a254b.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e3/94a/5c46e394a254b.jpg 2019-01-22T11:36:00+02:00 Украина Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу вакцины вовремя

Восемь с половиной тысяч украинцев заболели корью с начала 2019 года и пятеро умерли. Только за прошлую неделю зафиксировано почти 3,5 тысячи новых случаев кори. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу вакцины вовремя. Риск заболеть увеличивается из-за пребывания маленьких украинцев в школах и детских садах", – говорится в сообщении ведомства.

Заболевание корью может привести к серьезным осложнениям – пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, а также к инвалидности и смерти.

В Минздраве утверждают, что единственный надежный способ защититься от кори – это вакцинация, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. Также важно, чтобы дети были вовремя привиты согласно календарю профилактических прививок.

Получить вакцинацию и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

"Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев – всех вместе и каждого в отдельности – зависит от уровня охвата прививками в стране", – резюмируют в Министерстве здравоохранения.

Напомним, в Минздраве сообщали, что в Украине с начала года корью заболели уже пять тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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