В Минздраве Украины планируют изменить систему обращения с кровью в стране

В Украине появится единый национальный реестр доноров

Фото: Pixabay

В Минздраве Украины планируют изменить систему обращения с кровью в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/191/c84/5c9191c84d162.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/191/c84/5c9191c84d162.jpg 2019-03-20T03:06:00+02:00 Украина В Украине появится единый национальный реестр доноров

Министерство здравоохранения стремится четыре года создать условия, чтобы каждый украинец своевременно мог получить качественные и безопасные компоненты донорской крови в достаточном количестве. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Начинаем трансформацию системы крови на всех уровнях. От изменения модели финансирования к обновлению ресурсов и повышения квалификации кадров. Если выбрать одно слово, которое описывает проблему с нынешней системой крови в Украине, то это — хаос", – сказала Супрун.

Нины полтысячи заведений делают забор, тестирование, хранение, распределение и реализацию компонентов крови. Они подчиняются различным государственным структурам.

В Минздраве отмечают, что при таких условиях невозможно внедрять и контролировать стандарты качества крови и гарантировать его доступность всем, кто в этом нуждается.

"Такая практика в Европе признана неэффективной. Сложно отследить все возможные риски, которые возникают при сдаче крови в критической ситуации. Еще хуже, когда такую кровь используют сразу для переливания, потому что тогда трудно обеспечить надежный уровень безопасности", – отмечает Супрун.

Все указанное создает риск инфицирования реципиентов такими инфекциями как ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис. Поэтому одна из задач стратегии — поддержка и развитие безвозмездного, добровольного донорского движения.

Новая система обеспечения кровью будет иметь три уровня: национальный, региональный и госпитальный.

В Украине появится единый национальный реестр доноров. Кроме того, будет работать единая система, в которой можно будет легко отследить все поступления крови.

Для контроля безопасности крови будет введен лицензии для учреждений, собирающих кровь и тому подобное. Лаборатории будут дооснащены современными технологиями.

Напомним, осенью 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном медицинском страховании. Что предлагает документ, "Сегодня" разбирались в материале "С каждого по 400 грн в месяц: в Украине хотят ввести медстрахование для всех".

В Украине в настоящее время работает добровольное медицинское страхование (ДМС), но только 5-6% украинцев имеют полис ДМС. Страховщики предлагают ДМС, в основном, рабочим коллективам – то есть его может оформить работодатель для своих сотрудников. Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте.

При этом еще сразу после принятия медреформы в 2017 году все больше украинцев стали задумываться о страховке:

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