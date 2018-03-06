В Нацперечне лекарств не оказалось важных онкопрепаратов, больные вынуждены прерывать лечение

Страдают от нехватки лекарств не только онкобольные, но и пациенты с редкими заболеваниями

Украинцы с онкологией и редкими заболеваниями вынуждены прекратить лечение – жизненно-необходимых препаратов нет. Даже если деньги в местных бюджетах есть – купить лекарства не дает бюрократия. В ситуации разбирались журналисты "Сегодня".

У Виктории Костецкой рак груди – опухоль тяжело поддается лечению. Но шанс выздороветь есть – если вовремя принимать современные и дорогостоящие лекарства.

Раньше их за деньги местного бюджета частично предоставляла больница, а еще часть приходилось докупать за свои деньги. Но уже месяц Виктория вынуждена покупать все лекарства сама, а это – 50 тысяч гривен каждые три недели.

Она раздает листовки с просьбой о помощи и собирает деньги по знакомым. 20 женщин с диагнозом "рак молочной железы", которые не смогли найти денег на лечение, которое им раньше обеспечивал горбюджет, были вынуждены его прервать.

Как объяснил главврач Подольского регионального центра онкологии Владимир Шамрай, такая ситуация возникла из-за ограничений в Национальном перечне лекарств.

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Иссякают запасы препаратов, купленых за счет местного бюджета, и в Черкасском онкодиспансере. 6 марта депутаты облрады планируют подготовить обращение к премьер-министру – с просьбой дополнить Нацперечень лекарств.

По словам чиновников, теперь медучреждения до покупки медикаментов, которые в Нацперечень не входят, должны вначале полностью обеспечить закупку препаратов, указанных в Нацперечне лекарств.

В Минздраве, тем временем, заверили: "Лекарства, не вошедшие в Национальный перечень, можно закупать параллельно с препаратами из Национального перечня".

При этом страдают от нехватки лекарств не только онкобольные, но и пациенты с редкими заболеваниями. Люди, чья жизнь теперь зависит от решения Минздрава, собираются просить его расширитиь национальный перечень лекарств и дать им шанс победить болезнь.

Ранее мы писали о выводах медицинских экспертов, которые обратили внимание, что бисфенол-А, который содержится во многих продуктах промышленности и при попадании в организм человека повышает риск развития онкологических заболеваний, больше всего содержится в пластиковых бутылках.