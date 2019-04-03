В НАТО поддерживают украинские реформы для вступления в Альянс
Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, отметили представитель Альянса
Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе. Об этом Маронкова заявила во время круглого стола в Киеве.
"Сегодня НАТО и ёё члены сталкиваются с самыми сложными вопросами безопасности вызовами в течение последних лет – это более агрессивная Россия, кибер и гибридные угрозы, терроризм и нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке", – отметила она.
По словам Маронковой НАТО вынуждено отвечать на многие вызовы одновременно.
"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и внести свой вклад в безопасность евроатлантического региона", – добавила представитель НАТО.
"Еще три страны заявили о своем стремлении присоединиться к НАТО – Грузия, Босния и Герцеговина и Украина. Что касается стремлений Украины к евроатлантической интеграции, то НАТО признает украинские стремления и поддерживает Украину на этом пути реформ", – подчеркнула она.
Маронкова отметила, что реформы имеют решающее значение для процветания и мира в Украине, для стабильности в евроатлантическом регионе.
"Реформы очень важны, а стандарты членства в НАТО – высокие, поэтому НАТО оказывает поддержку реформаторским усилиям Украины, в том числе через комплексный пакет помощи", – резюмировала она.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина вместе с НАТО защищает Европу, находясь на восточном фланге Альянса. Также глава государства обратил внимание на важность углубления интеграции Украины с ЕС и Североатлантическим альянсом.
Также стоит напомнить, что в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и прездент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".
В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.
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