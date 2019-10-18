В Николаеве Фонд Янковского и "Гражданский проектор" наградили лучшие короткометражные фильмы

Шестой фестиваль короткометражных фильмов "Гражданский проектор", который ежегодно проходит благодаря финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего", успешно прошел в Николаеве

В дни фестиваля 800-местный зал концерт-холла "Юность" практически до отказа был заполнен киноманами. В этом году, благодаря поддержке городских властей, открытие фестиваля получилось особенно пышным, площадь перед концерт-холлом сияла разноцветными огнями, праздничную атмосферу создавали джаз-бэнд и шампанское. Открывали кинофестиваль меценат и бизнесмен Игорь Янковский и мэр города Александр Сенкевич.

В состав авторитетного жюри фестиваля вошли: заслуженная артистка Украины, актриса и общественный деятель Ирма Витовская, актер театра и кино, народный артист Украины, экс-министр культуры Евгений Нищук и продюсер, глава Госкино Украины 2014-2019 годов Филипп Ильенко.

Главный партнер и друг фестиваля, основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский отметил, что фестиваль стал важным культурным событием не только для Николаева, но и Украины, а в последние два года он становится международным.

"За 6 лет кинофестиваль "Гражданский проектор" в Николаеве разросся до масштабного события, заслуживающего большого внимания. У нас большое количество участников со всей страны, жюри мирового уровня с настоящими профессионалами своего дела и даже международная программа. Я рад, что мы с первого дня поддерживали и финансировали этот кинофестиваль, и будем продолжать это в дальнейшем. И немаловажно, что у нас находится все больше партнеров и единомышленников в Николаеве, благодаря которым кинофестиваль получает новые возможности для развития", - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Состоялись конкурсные показы 18 кинолент, а всего в этом году николаевский кинофестиваль получил свыше 120 фильмов, которые пришли не только из разных областей Украины, но и из-за границы.

"Я уже не первый раз участвую в работе кинофестиваля "Гражданский проектор" и это уже стало хорошей традицией – осенью приезжать в Николаев. Хочу отметить, что за эти годы кинофестиваль значительно вырос, улучшилось качество фильмов, принимающих участие в конкурсе, и это отражает общую тенденцию возрождения украинского кинематографа", — сказал Филипп Ильенко.

Традиционно вручили премию Николаевского городского головы. Градоначальник Николаева Александр Сенкевич, который традиционно появился на сцену под звуки группы AC/DC, пожелал успехов участникам и отметил возросший уровень организации фестиваля.

Список победителей фестиваля

Номинация "Лучший игровой фильм":

фильм "Урок", реж. Михаил Ильенко, Киев

Номинация "Лучший документальный фильм":

фильм "Звезда для Антона", реж. Екатерина Стрельченко, Днепр

Номинация "Лучший анимационный фильм":

фильм "Пуповина", реж. Александр Бубнов, Киев

Номинация "Лучший зарубежный фильм":

фильм: "Алиса", реж. Василиса Кузьмина, Москва, Россия

Специальная номинация "Особая награда жюри":

фильм "Гроб", реж. Кадим Тарасов, Киев

Премия Николаевского городского головы Александра Сенкевича:

фильм " Він такий Єден", реж. Антон Рыжих, Ужгород

Специальная номинация "Зрительские симпатии":

фильм "Пуповина", реж. Александр Бубнов, Киев

Василий Самойлов

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