В Николаеве обсудили земельную реформу

В пятницу, 29 ноября, в Николаеве состоялся земельный форум в рамках проекта «Диалоги об Украине», посвященный перспективам введения рынка земли

В мероприятии приняли участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, советник председателя Николаевской ОГА Татьяна Стахевич, народные депутаты Украины Артем Черноморов, Александр Гайду, Александр Пасечный, Ирина Аллахвердиева, Игорь Копытин, директор департамента АПК Николаевской облгосадминистрации Елена Пискун, депутаты Николаевского и Херсонського областных советов, местных советов, руководители районов и ОТГ, фермеры, неравнодушные граждане из Николаева и Херсона.

Главными спикерами мероприятия выступили Тарас Высоцкий и Роман Лещенко. Они рассказали присутствующим о составляющих земельной реформы и сроках ее проведения, шагах правительства для обеспечения доступа малых и средних фермеров к финансированию, планах по борьбе с рейдерством, мерах, которые будут приниматься для защиты прав собственников паев.

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"Три основные цели земельной реформы: первая – миллионы украинцев должны получить возможность свободно распоряжаться своей собственностью; все инструменты реформы должны стимулировать экономическое развитие сектора и экономику в целом и третье – чтобы те, кто сейчас хочет работать, были фермерами, аграрными производителями, развивали свое дело и имели доступные финансовые ресурсы", – отметил Тарас Высоцкий.

В ходе дискуссии участники мероприятия обменялись замечаниями и предложениями. Основными проблемными вопросами стали вопросы инвентаризации земли, государственного имущества, детенизации аграрного бизнеса, устранение недостатков налогового хозяйства для фермеров.

В результате обсуждения, участники форума пришли к согласию по ряду вопросов. В частности, это – введение единого налога на гектар, возможность выкупа земли гражданами и движение к детенизации агробизнеса.

Тарас Высоцкий и Роман Лещенко заверили присутствующих, что все предоставленные предложения будут тщательно рассмотрены в правительстве и доведены до сведения президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас национальный диалог: мы общаемся, анализируем и по мере того как мы получаем обратную связь, меняются и совершенствуются предложения", - отметил уполномоченный по земельным вопросам Роман Лещенко.

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