В новом сезоне "Головна тема" на телеканале "Украина" будет выходить каждую субботу в 20:00

Проект "Головна тема" на канале "Украина" в новом телевизионном сезоне меняет день показа и с 14 сентября будет выходить каждую субботу в 20:00. В первом выпуске сезона поднимут актуальную ныне тему пенсионной реформы.

В студии "Головна тема" ведущая Елена Кот вместе с экспертами и чиновниками будут обсуждать механизм индексации пенсий, будет ли с приходом новой власти запущен процесс верификации – переписи пенсионеров, как работает новая электронная система начисления пенсий, которую начали внедрять в отдельных отделениях Пенсионного фонда и прочее.

"Мы держим руку на пульсе актуальных событий, и готовы в любой момент рассказать о любой теме, которая будет главной на момент первого эфира нового сезона. Но, конечно же, у нас есть перспективный план, по которому мы работаем, если ничего резонансного в стране не происходит. Сейчас мы разрабатываем тему пенсий. Наши журналисты собирают истории, которые демонстрируют все проблемы, связанные с пенсиями в Украине. Мы покажем их нашим гостям и лично спросим – как они планируют эти проблемы решать. Также мы разберемся в тех нововведения, о которых уже заявили представители новой власти", – рассказала ведущая программы "Головна тема" Елена Кот.

"Что интересно, тема пенсионной реформы для нас стала знаковой. Так как из нее мы начинали, когда впервые вышли в эфир 19 ноября 2017 года. О пенсиях также говорили в первом выпуске 2018 и 2019 года. И каждый из этих выпусков собирал рекордное количество зрителей перед телеэкранами. В новом сезоне осени 2019 покажем еще более важную и полезную информацию. Знаем, что зрители ждут нашего возвращения в эфир после летнего отпуска, нам много пишут. Ждем всех возле телеэкранов каждую субботу, в 20:00. Обещаем, что будет интересно, эмоционально, и главное – полезно!", – отмечает руководитель проекта Евгения Федичкин.

Реклама

Главными темами сезона также станут вопросы медицинской реформы: будет ли она продолжена, кто и за сколько будет лечить украинцев; реформа образования, в частности, отмена школьной формы и в целом какие нововведения ожидать в образовательной системе. Также в приоритете будут темы коммунальных услуг, зарплат бюджетников, цен на продукты и другие товары.

В студии проекта появятся новые гости. В качестве экспертов будут приглашены представители новой власти, в частности, премьер-министр, профильные министры, чиновники, представители правоохранительной системы, социальной сферы и другие.

В тренде Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками

Творческая команда проекта подготовила новые расследования на любимые темы зрителей – о новых видах афер, курсе доллара и гривны, изменениях в законе о труде, диетической пище, и другие. Кроме этого, готовится много интересных и полезных экспертиз, экспериментов.

Также в новом сезоне программа обновит свое визуальное оформление, поэтому вся графика проекта "Головна тема" будет ярче, в более насыщенной цветовой гамме.

"Головна тема" – это общественно-резонансный проект, цель которого выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Каждый выпуск "Головної теми" – это отдельная актуальная тема, которая волнует большинство украинцев. Ведущая проекта Елена Кот предлагает для обсуждения резонансную тему и требует ответа, объяснений от чиновников.

Смотрите новый сезон общественно резонансного проекта "Главная тема" на канале "Украина" каждую субботу с 14 сентября в 20.00!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама