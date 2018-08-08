В ООН высоко оценили деятельность Штаба Рината Ахметова, направленную на спасение Донбасса от гуманитарной катастрофы

То, что делает Фонд Рината Ахметова для мирных жителей Донбасса, неоценимо, заявил Бочоришвили

Миллионы людей на Донбассе продолжают страдать от боевых действий и нуждаются в помощи. Об этом заявил замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили.

"По нашим оценкам, численность пострадавшего населения на востоке Украины – 4,4 миллиона человек", – заявил Бочоришвили.

Люди нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Бочоришвили подчеркнул, что 600 тысяч человек проживают на территориях, которые регулярно подвергаются опасности вследствие боевых действий.

По словам представителя ООН, сегодня на Востоке Украины – наибольшее количество людей пожилого возраста в европейском регионе, которые нуждаются в помощи, и самая высокая смертность от мультирезистентного туберкулеза. Кроме того, острыми остаются вопросы безработицы, нехватки средств обеспечения жизнедеятельности и общая санитарная ситуация.

Бочоришвили высоко оценил деятельность Фонда Рината Ахметова, который четыре года помогает мирным жителям Донбасса:

"То, что делает Фонд Рината Ахметова для мирных жителей Донбасса, неоценимо".

Гуманитарный штаб – самая крупная программа Фонда Рината Ахметова – создан 6 августа 2014 года для предотвращения гуманитарной катастрофы на востоке Украины.

"За четыре года работы Гуманитарного штаба спасено жизни более миллиона человек. Самым нуждающимся мирным жителям Донбасса было выдано более 12 миллионов 110 тысяч продуктовых наборов, которые сами Мирные называют наборами выживания", – говорит Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова.

Четыре года Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает самым остро нуждающимся, которым помощи больше ждать неоткуда.

"Штаб регулярно помогает лекарствами тяжелобольным детям, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев. В рамках проекта "Лекарства детям" уже выдано около четырех тысяч наборов медикаментов. Кроме того, Штаб постоянно организовывает для населения психологическую помощь и летний отдых для детей, пострадавшим в результате конфликта на Донбассе", – отметил Роман Рубченко.

По его словам, за четыре года Гуманитарный штаб собрал тысячи историй о людях, которые пострадали в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, и 11 из них стали основой фотокниги "Донбасс и Мирные", изданной Фондом в этом году.

"Это маленькие дети, у которых на глазах погибли близкие. Это старики, которые потеряли своих детей и растят внуков. Задача фотокниги – с помощью культурной дипломатии привлечь внимание общественности к ситуации на Донбассе, интерес к которой постепенно угасает. Миссия Фонда – рассказать истории всех Мирных. Чтобы судеб, искалеченных войной, стало меньше. Чтобы голоса Мирных зазвучали и были услышаны в Украине и во всем мире", –заявил Роман Рубченко.

Важность инициативы Фонда также подчеркнул Иване Бочоришвили: