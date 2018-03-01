В последний день зимы Украину засыпает снегом

Сегодня, 00:01

Сотни машин вязнут в сугробах, на обледенелых дорогах – десятки аварий, села без света, школы закрыты


В Последний день зимы Украину засыпает снегом. Больше всего – Восток и Центр. Сотни машин вязнут в сугробах, на обледенелых дорогах – десятки аварий. Села без света, школы закрыты. Круглосуточно работают спасатели и коммунальщики.

Штормит и Черное, и Азовское море. Возле Геническа сильный ветер унес от причала в пролив небольшое судно. Спустя несколько часов его выбросило на мель и перевернуло возле Арабатской стрелки. Спасатели и рыбаки при помощи трактора, пожарного Урала и 100-метрового троса поставили судно на днище. Люди не пострадали.

В Полтавской области спасатели вытаскивают из сугробов машины на трассах. Сотнями. В основном – это буксующие грузовики. Но застряют и "скорые". Одна из них торопилась к роженице.

А в Запорожской области спасатели довезли роженицу до больницы. Из-за сугробов выехать на трассу "скорая" не смогла. Успели вовремя.

Коммунальщики Харькова, где намело больше всего снега, отчитались о победе над стихией. Сутки без перерывов чистили дороги – сугробы остались только на обочинах.

Из-за метелей на Полтавских автостанциях отменили несколько рейсов.

Перестраховались и сумские перевозчики. В Северном направлении пригородные автобусы сегодня не ходили. Автомобилистам рекомендуют переждать метель или пересесть на общественный транспорт.

Синоптики предупреждают – этой ночью украинцев ждет еще одно испытание. Метель – сильнее предыдущей.
видео, погода, снег

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