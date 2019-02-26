В Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли 400 приходов
Московский патриархат покинули 400 религиозных общин
В Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин. Об этом сообщает ресурс, посвященный переходам церковных общин в ПЦУ, в украинской версии Википедии.
Так, 21 февраля перешло семь переходов, 22 февраля – перешла еще одна община, 23 февраля перешли еще 11 приходов, 24 февраля – 23 прихода, 25 февраля – три, а 26 февраля – еще два.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
В свою очередь глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал недавно, когда завершится юридическое оформление ПЦУ. Он отметил, что в ближайшее время будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. Также он отмечал, что уже более ста приходов перешли в единую православную церковь.
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